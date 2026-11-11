IND vs NZ: राहुल-गिल समेत 3 खिलाड़ी OUT, इन नए चेहरों को मिलेगा मौका, चौथे वनडे में ऐसी होगी प्लेइंग XI

IND vs NZ, India Probable Playing XI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी 5 मैचों की वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला 13 नवंबर को खेला जाएगा. यह मुकाबला माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर होगा, जो भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे शुरू होगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में कई बड़े बदलाव होंगे, क्योंकि चौथे और 5वें वनडे के लिए भारत की टीम बदल गई है. दरअसल, टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए 3 खिलाड़ी भारत की वनडे टीम से अलग हो गए हैं.

इसमें कप्तान शुभमन गिल, विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल और तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज शामिल हैं. इन तीनों खिलाड़ियों की जगह भारत के स्क्वाड में 3 नए चेहरों को एंट्री मिली है. इसमें तिलक वर्मा, कुमार कुशाग्र और यश ठाकुर शामिल हैं. अब सवाल यह है कि भारतीय टीम किन 11 खिलाड़ियों के साथ चौथे वनडे मैच में मैदान पर उतरेगी? आइए जानते हैं…

गायकवाड़-ईशान की होगी एंट्री?

कप्तान शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में श्रेयस अय्यर टीम की कमान संभालेंगे. हालांकि फिर भी ओपनिंग की जगह खाली है. ऐसे में ईशान किशन चौथे वनडे में रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं. साथ ही वो विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी भी निभाएंगे. ईशान किशन को आखिरी 2 वनडे मैच के लिए उप-कप्तान बनाया गया है. इसका मतलब है कि ईशान किशन का खेलना तय है, लेकिन वह किस नंबर पर खेलेंगे, इसके बारे में कंफर्म जानकारी नहीं है.

वहीं, केएल राहुल के जाने के बाद मिडिल ऑर्डर में एक बल्लेबाज की जगह खाली हो गई है. ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ को मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर मौका मिल सकता है. ऋतुराज गायकवाड़ पहले भी मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर चुके हैं. इसके अलावा टीम मैनेजमेंट के पास तिलक वर्मा का भी ऑप्शन है, लेकिन गायकवाड़ को मौका मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

गेंदबाजी में किसे मिलेगा मौका?

वहीं, गेंदबाजी की बात करें, तो अंशुल कंबोज के जाने से एक गेंदबाज की जगह खाली हो जाएगी. ऐसे में उनकी जगह अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को मौका मिल सकता है. मोहम्मद सिराज भी इस सीरीज का हिस्सा हैं, लेकिन अभी तक उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिल पाया है. ऐसे में सिराज को मौका दिए जाने की चर्चा चल रही है, लेकिन इसकी कम संभावना है. दरअसल, मोहम्मद सिराज टेस्ट टीम का भी हिस्सा हैं, जिसके चलते उन्हें आराम देने का फैसला लिया जा सकता है. ऐसे में यश ठाकुर को भारत के लिए वनडे डेब्यू करने का मौका मिल सकता है. यश ठाकुर दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने भारत के लिए 4 टी20 इंटरनेशनल मैच में 5 विकेट चटकाए हैं.

चौथे वनडे में भारत की संभावित प्लेइंग-11

श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़/तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर, उपकप्तान), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बरार, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज/, कुलदीप यादव.