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IND vs NZ: ऋतुराज-ईशान की एंट्री, कुलदीप को भी मौका, चौथे वनडे में बदली भारत की प्लेइंग XI, 3 खिलाड़ी बाहर

IND vs NZ 4th ODI Playing XI: भारतीय टीम चौथे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 बड़े बदलावों के साथ मैदान पर उतरी है. इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन और कुलदीप यादव को मौका दिया गया है. वहीं, न्यूजीलैंड ने भी अपनी प्लेइंग-11 में 6 बदलाव किए हैं.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: November 13, 2026 7:25:16 AM IST

न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में टीम इंडिया ने किए 3 बड़े बदलाव.
न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में टीम इंडिया ने किए 3 बड़े बदलाव.


IND vs NZ 4th ODI Playing XI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टीम ने इस मैच में अपनी प्लेइंग-11 में 3 बड़े बदलाव किए हैं. शुभमन गिल और केएल राहुल के बाहर होने के बाद उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है.

वहीं, अंशुल कंबोज की जगह स्पिन स्टार कुलदीप यादव को मौका दिया गया है. शुभमन गिल, केएल राहुल और अंशुल कंबोज इस सीरीज के शुरुआती 3 वनडे मैचों में प्लेइंग-11 का हिस्सा थे, लेकिन वो टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए टीम से अलग हो गए हैं. ऐसे में भारतीय टीम को चौथे वनडे में अपनी प्लेइंग-11 में बदलाव करना पड़ा.

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न्यूजीलैंड ने भी किए 3 बदलाव

इस वनडे सीरीज में लगातार चौथी बार टॉस हारने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर थोड़े नाखुश दिखाई दिए. हालांकि उन्होंने कहा कि क्रिकेट के लिए दिन बहुत बढ़िया है. उन्होंने बताया कि इस मुकाबले में उनकी टीम में 6 बदलाव किए गए हैं. फॉक्सी (फॉक्सक्रॉफ्ट) चौथे नंबर पर हैं, और इनके साथ फिन एलन, क्रिस्टियन क्लार्क, माइकल ब्रेसवेल और मैट हेनरी भी शामिल हैं. इससे खिलाड़ियों को मौके मिलते हैं, जो कि अच्छी बात है. सैंटनर ने आगे कहा कि वर्ल्ड कप वाले साल से पहले हम अपनी टीम की गहराई (डेप्थ) बढ़ा रहे हैं, और खिलाड़ियों को एक बहुत ही मजबूत टीम के खिलाफ खुद को परखने का मौका मिल रहा है.

मोहम्मद सिराज फिर हुए इग्नोर

हैरानी की बात यह रही है कि इस मुकाबले में भी अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को मौका नहीं दिया गया. अंशुल कंबोज ने शुरुआती 2 मैचों में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन अब वो टेस्ट की तैयारी के लिए टीम से बाहर हो गए हैं. ऐसे में सभी को उम्मीद थी कि अंशुल कंबोज की जगह मोहम्मद सिराज को मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अंशुल कंबोज की जगह टीम मैनेजमेंट ने स्पिनर स्टार कुलदीप यादव पर भरोसा जताया है. कुलदीप यादव को भी अभी तक इस सीरीज में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: रोहित शर्मा, रुतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, कुलदीप यादव, गुरनूर बरार, अर्शदीप सिंह.

न्यूजीलैंड: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), विल यंग, ​​निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, मैथ्यू फिशर.

Tags: ind vs nzishan kishanRuturaj Gaikwad
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