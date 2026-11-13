IND vs NZ 4th ODI: रोहित-विराट-श्रेयस फ्लॉप, किसी का नहीं खुला खाता, मैट हेनरी ने पहले ओवर में ढाया कहर

New Zealand vs India 4th ODI: न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में 334 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने बिना कोई रन बनाए 3 विकेट गंवा दिए. भारतीय टीम स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर बिना खाता खोले आउट हो गए. कीवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने पहले ही ओवर में इन तीनों बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया. मैट हेनरी ने पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा को फिन एलन के हाथों कैच आउट करवाया. इसके बाद विराट कोहली बल्लेबाजी करने आए, लेकिन वो भी बिना खाता खोले आउट हो गए. फिर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान श्रेयस अय्यर भी गोल्डन डक पर आउट हो गए. मैट हेनरी ने अपनी घातक गेंदबाजी से पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड की जीत पक्की कर दी, क्योंकि टीम इंडिया के सभी मुख्य बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं.

पहले ओवर में कैसे गिरे 3 विकेट?

भारत की ओर से रोहित शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ पारी की शुरुआत करने आए. न्यूजीलैंड की ओर से मैट हेनरी नई गेंद से पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए. उन्होंने रोहित शर्मा को पहली गेंद 127 किमी प्रति घंटे की स्पीड से डाली, जिस पर रोहित शर्मा के बल्ले का बाहरी किनारा लग गया. गेंद सीधे स्लिप में खड़े फिन एलन के हाथों में चली गई. रोहित शर्मा गोल्डन डक पर आउट होकर पवेलियन लौट गए. हेनरी ने गेंद को ‘शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ’ पर पटका, जिससे एक अजीब सा बाउंस मिला. रोहित शर्मा पूरी तरह से उलझ गए और लाइन ऐसी थी कि उन्हें शॉट खेलना ही पड़ा. गेंद बल्ले के बाहरी किनारे (एज) से लगकर सीधे फर्स्ट स्लिप में खड़े फिन एलेन के हाथों में चली गई.

इसके बाद मैट हेनरी ने विराट कोहली को सेटअप के जरिए आउट किया. उन्होंने पहले 3 बाहर जाने वाली गेंदें डालीं, लेकिन फिर ओवर की 5वीं गेंद अंदर की तरफ लेकर आए. वो गेंद तेजी से अंदर की ओर आई और नीचे भी रहे, जिस पर कोहली क्रीज पर ही जमे रहकर बचाव करने की कोशिश कर रहे थे. वह गेंद के अंदर आने वाले मूवमेंट को समझ नहीं पाए और गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच से निकलकर स्टंप्स से जा टकराई.

फिर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन मैट हेनरी ने उन्हें भी ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हो गए. मैट हेनरी ने श्रेयस अय्यर को गुड लेंथ पर एक तेज इन-सीमर गेंद डाली, जो उनके बल्ले के अंदरूनी किनारे (इनसाइड एज) को छकाते हुए पिछले पैर पर जा लगी, जो स्टंप्स के ठीक सामने था. अंपायर ने नॉटआउट दिया, लेकिन न्यूजीलैंड ने रिव्यू लिया. थर्ड अंपायर ने चेक करने के बाद श्रेयस अय्यर को LBW आउट करार दिया.

ऋतुराज भी 5 रन बनाकर आउट

पहले ओवर में 3 विकेट गिरने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन ने पारी को संभालने की कोशिश की. ईशान किशन एक छोर से टिके रहे, लेकिन गायकवाड़ 13 गेंद पर सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए. काइल जेमिसन ने उन्हें माइकल ब्रेसवेल के हाथों कैच आउट करवा दिया. इस तरह भारत ने सिर्फ 9 रन के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए. फिलहाल ईशान किशन और अक्षर पटेल एक साझेदारी बुनने की कोशिश कर रहे हैं.

भारत को चाहिए 334 रन

न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 334 रनों का टारगेट दिया है. मेजबान टीम के ओपनर विल यंग ने शानदार शतक लगाया. उन्होंने 125 रनों की पारी खेली, जबकि टिम साइफर्ट ने 58 रन बनाए. उनके अलावा फिन एलन ने भी 41 रनों की पारी खेली, जिसके दम पर न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 333 रन बनाए.