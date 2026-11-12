IND vs NZ: ऋतुराज या ईशान किशन… रोहित शर्मा के साथ कौन करेगा ओपनिंग? चौथे वनडे में कैसी होगी प्लेइंग XI

Team India Playing XI In 4th ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी 5 मैचों की वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला शुक्रवार (13 नवंबर) को खेला जाएगा. यह मुकाबला माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर होगा. इस मुकाबले में 3 बड़े बदलाव होने वाले हैं. शुरुआती 3 वनडे मैचों का हिस्सा रहे 3 अहम खिलाड़ी टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए वनडे स्क्वाड से बाहर हो गए हैं. इनमें कप्तान शुभमन गिल, केएल राहुल और अंशुल कंबोज शामिल हैं. उनकी जगह पर 3 नए खिलाड़ियों की स्क्वाड में एंट्री हुई है.

हालांकि अब प्लेइंग को लेकर कंफ्यूजन बढ़ गई है. शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में श्रेयस अय्यर टीम की कमान संभालेंगे. वह पहली बार भारत के लिए वनडे में कप्तानी करते दिखाई देंगे. हालांकि सवाल यह है कि रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कौन करेगा? इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन अब इस पर बड़ा अपडेट आया है.

रोहित के साथ कौन करेगा ओपनिंग?

न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में भारत के पास रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग के लिए 2 ऑप्शन हैं. इसमें पहला है कि विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन का. उन्हें आखिरी 2 वनडे मैच के लिए उप-कप्तान बनाया गया है, जिससे उनका खेलना तय है. वह रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं. वहीं, दूसरा ऑप्शन ऋतुराज गायकवाड़ का है, जो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं. हालांकि वह ओपनिंग भी कर सकते हैं. ताजा रिपोर्ट्स की मानें, तो ऋतुराज गायकवाड़ चौथे वनडे मैच में रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कर सकते हैं. वहीं, ईशान किशन मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल की जगह खेलते नजर आ सकते हैं. हालांकि अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है.

मोहम्मद सिराज को भी मिलेगा मौका?

वहीं, गेंदबाजी की बात करें, तो अंशुल कंबोज के जाने से गेंदबाजी में एक बदलाव करना पड़ेगा. अंशुल कंबोज टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए टेस्ट टीम से जुड़ गए हैं. ऐसे में उनकी जगह अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को मौका मिल सकता है. मोहम्मद सिराज को अभी तक इस सीरीज में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिल पाया है. मोहम्मद सिराज के अलावा टीम मैनेजमेंट के पास यश ठाकुर का भी ऑप्शन है, जिन्हें पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है. हालांकि उनके डेब्यू की काफी कम संभावना है.

चौथे वनडे में भारत की संभावित प्लेइंग-11

रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर) अक्षर पटेल, नमन धीर, गूरनूर बरार, अर्शदीप सिंह, आकिब नबी, मोहम्मद सिराज.

भारत सीरीज में 2-0 से आगे

इस सीरीज में भारतीय टीम 2-0 से आगे चल रही है. भारतीय टीम ने शुरुआती 2 वनडे में जीत हासिल कर सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई थी. वहीं, तीसरा मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया. अब 13 नवंबर को सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जाएगा.