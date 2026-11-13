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IND vs NZ: टीम इंडिया की शर्मनाक हार! 334 का मिला टारगेट, मगर 100 रन भी नहीं बना पाया भारत, चौथे वनडे में कीवियों ने रौंदा

IND vs NZ 4th ODI Match Result: न्यूजीलैंड ने चौथे वनडे मैच में भारत को बुरी तरह हराया. न्यूजीलैंड ने इस मुकाबले में भारत को 334 रन का टारगेट दिया था. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम सिर्फ 89 रन के स्कोर पर सिमट गई. जानें मैच में क्या-क्या हुआ...

By: Ankush Upadhayay | Published: November 13, 2026 2:06:31 PM IST

न्यूजीलैंड ने चौथे वनडे में भारत को 244 रनों से हराया.
न्यूजीलैंड ने चौथे वनडे में भारत को 244 रनों से हराया.


IND vs NZ 4th ODI Match Result: न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे मैच में भारतीय टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 333 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. शुरुआत में तो यह टारगेट मुश्किल नहीं लग रहा था, लेकिन कीवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी भारत के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए. जब भारतीय टीम 334 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी, तो मैट हेनरी ने पहले ही ओवर में टॉप-ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया. उन्होंने पहले ओवर में बिना एक भी रन खर्च किए 3 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया. उन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को शून्य के स्कोर पर आउट कर दिया.

इसकी वजह से भारतीय टीम दबाव में आ गई. इसके बाद भारतीय टीम की पारी संभल ही नहीं पाई. भारतीय टीम के एक के बाद एक विकेट गिरते गए और पूरी टीम सिर्फ 89 रन के स्कोर पर ऑलआउट हो गई. इसके चलते न्यूजीलैंड ने भारत को 244 रनों से हरा दिया. हालांकि अभी भी भारतीय टीम इस सीरीज में 2-1 से आगे है.

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भारतीय टीम की खराब बल्लेबाजी

इस मुकाबले में भारतीय टीम की बल्लेबाजी बेहद निराशाजनक रही. भारतीय टीम के लगभग सभी बल्लेबाज फ्लॉप रहे. रोहित शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर गोल्डन डक पर आउट हुए. वहीं, विराट कोहली 4 गेंद पर बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ भी सिर्फ 5 रन ही बना पाए. ईशान किशन और अक्षर पटेल ने थोड़ी पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी साझेदारी नहीं कर पाए. अक्षर पटेल 21 रन बनाकर आउट हुए, जबकि ईशान किशन ने 27 रनों की पारी खेली. इसके बाद नमन धीर ने 21 रन बनाए, लेकिन ये काफी नहीं रहे. न्यूजीलैंड की घातक गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम सिर्फ 89 रन के स्कोर पर ढेर हो गई. इसके चलते न्यूजीलैंड ने 244 रनों से मैच जीत लिया.

Tags: ind vs nzIndia vs New ZealandMatt HenryShreyas Iyer
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