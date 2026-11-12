IND vs NZ LIVE Streaming: FREE में कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड का चौथा वनडे? ये है सबसे आसान तरीका, नहीं खर्च होगा एक भी पैसा

IND vs NZ 4th ODI LIVE Streaming: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज में अभी तक 3 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें भारत ने 2 मुकाबले अपने नाम किए और एक मैच बारिश से रद्द हो गया. ऐसे में भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से आगे चल रही है. अब सीरीज का चौथा वनडे मैच 13 नवंबर को खेला जाना है, जिसमें भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी. वहीं, न्यूजीलैंड की टीम भारत को हराकर सीरीज में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथे वनडे में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी.

इस मुकाबले में एक बार फिर फैंस की नजरें रोहित शर्मा और विराट कोहली पर रहेंगी. पिछला वनडे बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जिससे फैंस का दिल टूट गया था. अब फैंस एक बार फिर रोहित और विराट को मैदान पर खेलते देख पाएंगे. ऐसे में आइए जानते हैं कि यह मुकाबला कब-कहां खेला जाएगा? साथ ही इस मुकाबले को आप फ्री में कहां देख सकेंगे? जानें सारी डिटेल्स…

कब-कहां खेला जाएगा चौथा वनडे?

भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) का चौथा वनडे मैच शुक्रवार (13 नवंबर) को खेला जाएगा. यह मुकाबला माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर होगा, जो भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे शुरू होगा. इसके लिए आधे घंटे पहले यानी 7 बजे टॉस किया जाएगा. इसका मतलब है कि अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली को मैदान पर देखना है, जो नींद खराब करके जल्दी उठना होगा.

कहां देख सकेंगे LIVE मैच?

भारत बनाम न्यूजीलैंड (IND vs NZ 4th ODI LIVE Streaming) के चौथे वनडे मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. फैंस टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर इस मैच को लाइव देख सकते हैं. इसके अलावा अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर लाइव मैच देखना चाहते हैं, तो सोनी लिव (SonyLiv) पर देख सकते हैं. सोनी लिव पर इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी.

FREE में कैसे देखें लाइव?

भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ 4th ODI) का चौथा वनडे मैच सोनी लिव पर देखने के लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे. हालांकि इस मैच को आप फ्री में भी देख सकते हैं. इस मुकाबले को आप डीडी स्पोर्ट्स पर फ्री में देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास डीडी फ्री डिश का कनेक्शन होना जरूरी है.

नए कप्तान के साथ उतरेगी टीम इंडिया

चौथे वनडे मैच में भारतीय टीम की नए कप्तान के साथ मैदान पर उतरेगी. शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में टीम इंडिया की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में होगी. श्रेयस अय्यर पहली बार वनडे में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे. बता दें कि शुभमन गिल टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए आखिरी 2 वनडे मैच से बाहर हो गए हैं.

दोनों टीमों का पूरा स्क्वाड

भारत: रोहित शर्मा, रुतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), अक्षर पटेल, ईशान किशन (विकेटकीपर), नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बरार, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव, कुमार कुशाग्र, यश ठाकुर.

न्यूजीलैंड: विल यंग, ​​फिन ऐलन, निक केली, टिम सीफ़र्ट (विकेट कीपर), डीन फ़ॉक्सक्रॉफ्ट, मिचेल सेंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर, मैट हेनरी, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल हे, ब्रेट रैंडेल.