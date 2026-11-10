IND vs NZ: तीसरा वनडे रद्द, अब चौथे मैच का इंतजार! कब-कहां भिड़ेंगे भारत-न्यूजीलैंड, कैसे देखें LIVE?

IND vs NZ 4th ODI LIVE Streaming: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) का तीसरा वनडे मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया. यह मुकाबला हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जाना था, लेकिन बारिश की वजह से मैच शुरू नहीं हो पाया. इसके चलते मैच को रद्द करना पड़ा, जिससे फैंस का दिल टूट गया. फैंस इस मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली के मैदान पर देखने के लिए बेताब हैं. अब फैंस को फिर से 3 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा. दरअसल, भारत और न्यूजीलैंड के बीच अगला यानी चौथा वनडे मैच 13 नवंबर को खेला जाएगा. यह मुकाबला माउंट माउंगानुई के बे ओवल में होगा.

उम्मीद है कि इस मैच में बारिश कोई खलल नहीं डालेगी, जिससे फैंस रोहित और विराट को खेलते देख सकेंगे. हालांकि कुछ लोगों को मैच की टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर कंफ्यूजन हो जाती है. ऐसे में आज हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे कि आप इस मैच को लाइव टीवी और मोबाइल पर कहां देख सकेंगे. इसके अलावा आप फ्री में कैसे चौथा वनडे मैच देख सकते हैं? जानें सारे सवालों के जवाब…

कब-कहां खेला जाएगा चौथा वनडे?

भारत बनाम न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) का चौथा वनडे मैच 13 नवंबर (शुक्रवार) को माउंट माउंगानुई के बे ओवल में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस आधे धंटे पहले यानी 7 बजे किया जाएगा. इस मैच में भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर के हाथों में होगी, जबकि ईशान किशन उप-कप्तान के रोल में दिखाई देंगे. दरअसल, शुभमन गिल और केएल राहुल टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए आखिरी 2 वनडे मैच नहीं खेलेंगे. ऐसे में श्रेयस अय्यर वनडे टीम की कप्तानी करेंगे.

कहां लाइव देख सकेंगे चौथा वनडे?

भारत बनाम न्यूजीलैंड के चौथे वनडे मैच (IND vs NZ 4th ODI LIVE Streaming) का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. फैंस टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर लाइव देख सकते हैं. इसके अलावा अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर लाइव मैच देखना चाहते हैं, तो सोनी लिव (SonyLiv) पर देख सकते हैं. इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर उपलब्ध रहेगी.

FREE में कैसे देखें लाइव?

भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ LIVE Streaming) का मैच सोनी लिव पर देखने के लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे. हालांकि इस मैच को आप फ्री में भी देख सकते हैं. इस मुकाबले को आप डीडी स्पोर्ट्स पर फ्री में देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास डीडी फ्री डिश का कनेक्शन होना जरूरी है.

चौथे वनडे मैच के लिए भारत का स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर, उप-कप्तान), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव.