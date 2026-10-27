IND vs NZ: वेलिंगटन में हवा मचाएगी खलबली! बल्लेबाज या गेंदबाज… किसे मिलेगा फायदा, कब होगा टॉस?

IND vs NZ 3rd T20I Pitch Report: भारत-न्यूजीलैंड के बीच जारी 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज यानी 27 अक्टूबर को खेला जाएगा. यह मुकाबला वेलिंगटन के हेनरी मैदान में खेला जाएगा. भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत हासिल कर सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी. हालांकि यह भारत के लिए आसान नहीं होगा. दरअसल, तीसरा टी20 मैच वेलिंगटन में खेला जाना है, जहां पर काफी तेज हवाएं चलती हैं. वेलिंगटन के मैदान पर बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल होता है.

ऐसे में दोनों टीमों के लिए यहां पर खेलना मुश्किल होगा. हालांकि न्यूजीलैंड मेजबान टीम है, जिससे उनके खिलाड़ियों को यहां पर खेलने का अनुभव है. वहीं, भारतीय टीम के ज्यादातर खिलाड़ी पहली बार न्यूजीलैंड दौरे पर खेल रहे हैं. ऐसे में आइए तीसरे टी20 से पहले जानते हैं कि इस मैदान की पिच क्या असर दिखाएगी?

वेलिंगटन की पिच रिपोर्ट

भारत-न्यूजीलैंड का तीसरा टी20 मैच वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेला जाएगा. बताया जा रहा है कि वेलिंगटन के मैदान की पिच को स्पिन फ्रेंडली बनाया गया है. इस मैदान पर बल्लेबाजों के लिए मददगार माना जाता है, क्योंकि पिच पर अच्छा बाउंस देखने को मिलता है. इससे गेंद सीधे बल्ले पर आसानी से आती है. हालांकि इस पिच से तेज गेंदबाजों को भी काफी मदद मिलती है. खासतौर पर शुरुआती ओवरों में नई गेंद से तेज गेंदबाजों को स्विंग मिलती है.

वेलिंगटन मैदान पर टी20 रिकॉर्ड

वेलिंगटन के इस मैदान पर अभी तक कुल 26 टी20 मैच खेले गए हैं. इसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 12 बार जीत दर्ज की है, जबकि तेज करने वाली टीम ने 14 मुकाबले जीते हैं. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 153 रहा है, जबकि दूसरी पारी का औसत स्कोर 133 रन है. यहां पर सबसे बड़ा स्कोर न्यूजीलैंड ने भारत के लिए ही खिलाफ बनाया था, जो 219 रन का है.

कितने बजे शुरू होगा मैच?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला 27 अक्टूबर (मंगलवार) को खेला जाएगा. यह मुकाबला मंगलवार को भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा, जो वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके लिए आधे घंटे पहले यानी 12 बजे टॉस किया जाएगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XI

भारत: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव.

न्यूजीलैंड: फिन एलन, टिम साइफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, जैकब डफी.