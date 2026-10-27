IND vs NZ: वैभव सूर्यवंशी फिर खेलेंगे या बैठेंगे बाहर… तीसरे टी20 में क्या होगी गंभीर की रणनीति, प्लेइंग XI में किसे देंगे मौका?

IND vs NZ 3rd T20I Playing XI: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच 27 अक्टूबर (मंगलवार) को तीसरा टी20 मैच वेलिंगटन खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी. इस मैच में कप्तान श्रेयस अय्यर टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में में बदलाव कर सकते हैं. 15 साल के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) को एक बार फिर इस मैच में खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि ईशान किशन तीसरे टी20 मैच से भी बाहर हो चुके हैं.

ईशान किशन की गैरमौजूदगी में वैभव सूर्यवंशी को तीसरे टी20 में फिर से प्लेइंग-11 में मौका मिलेगा. हालांकि यह बड़ा सवाल है कि क्या वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग करने उतरेंगे या फिर तीसरे नंबर पर खेलेंगे. पिछले मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया था, लेकिन उनका बल्ला खामोश रहा था. वह 8 गेंद पर सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए थे.

वैभव सूर्यवंशी फिर तीसरे नंबर पर खेलेंगे!

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी को तीसरे नंबर पर भेजा गया था, लेकिन वो दांव गलत साबित हुआ था. इसको लेकर कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स और पूर्व दिग्गजों ने भी सवाल उठाए थे. हालांकि तीसरे टी20 में भी वैभव सूर्यवंशी को तीसरे नंबर पर उतारा जा सकता है. दरअसल, हेड कोच गौतम गंभीर की टीम मैनेजमेंट ओपनिंग जोड़ी में कोई बदलाव नहीं करना चाहती है. अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी लंबे समय से शानदार प्रदर्शन करती आ रही है. ऐसे में वैभव सूर्यवंशी को इस मुकाबले में भी तीसरे नंबर पर खेलते देखा जा सकता है.

तीसरे टी20 में कैसी होगी भारत की प्लेइंग-11?

भारत-न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मैच वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान पर स्पिनर्स को मदद मिल सकती है. ऐसे में वरुण चक्रवर्ती या कुलदीप यादव को मौका दिया जा सकता है. वरुण चक्रवर्ती ने चोटिल होने के बाद वापसी की है, जबकि कुलदीप यादव टीम के साथ बने हुए हैं. ऐसे में अगर स्पिनर्स की जरूरत पड़ती है, तो कुलदीप यादव को प्लेइंग-11 में शामिल किया जा सकता है.

तीसरे टी20 में भारत की संभावित प्लेइंग-11

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव.