IND vs NZ: क्राइस्टचर्च में लहराया तिरंगा, अब वेलिंगटन की बारी, कब होगी भारत-न्यूजीलैंड की अगली भिड़ंत?

Team India Next T20I Match: भारतीय टीम ने शनिवार (24 अक्टूबर) को खेले गए दूसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज की. इस मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली. मिचेल सैंटनर की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 180 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने 19.5 ओवर में टारगेट चेज कर लिया. इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत के हीरो तिलक वर्मा रहे, जिन्होंने 26 गेंद पर 51 रनों की तूफानी पारी खेली. उनके अलावा नमन धीर ने 31 और नीतीश रेड्डी ने 26 रन बनाए.

इसके दम पर भारत ने 4 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है. अब भारतीय टीम अगले मैच में सीरीज पर पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी. वहीं, मेजबान टीम अगले मुकाबले में वापसी करने के लिए पूरा जोर लगाएगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक बार फिर कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. जानें कब-कहां खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का अगला मैच…

कब-कहां खेला जाएगा तीसरा टी20?

भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच तीसरा टी20 मुकाबला 27 अक्टूबर (मंगलवार) को खेला जाएगा. यह मुकाबला मंगलवार को वेलिंगटन के वेलिंगटन रीजनल स्टेडियम में होगा, जो दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा. इसके लिए आधे घंटे पहले यानी 12 बजे टॉस किया जाएगा.

कैसे देख सकेंगे लाइव?

भारत बनाम न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के तीसरे टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. भारत में रहने वाले लोग टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं. वहीं, अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं, तो तो सोनी लिव (SonyLiv) के एप या वेबसाइट पर देख सकते हैं. यहां पर आप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग का मजा उठा पाएंगे.

दूसरे टी20 में क्या-क्या हुआ?

भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच दूसरा टी20 मुकाबला क्राइस्टचर्च के हैगली ओवल मैदान खेला गया. इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 180 रन बनाए. न्यूजीलैंड की ओर से ग्लेन फिलिप्स ने 43 गेंद पर 70 रन बनाए, जबकि बेवन जैकब्स ने 58 रनों की पारी खेली. वहीं, भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए. उनके अलावा भुवी, प्रिंस यादव और नीतीश कुमार रेड्डी ने भी 1-1 विकेट लिए.

इसके बाद 181 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही है.

भारत ने 40 रन के स्कोर पर संजू सैमसन को विकेट गंवाया, जिसके बाद 69 रन के स्कोर पर 4 विकेट खो दिए. अभिषेक शर्मा ने 21 गेंद पर 27 रन बनाए, जबकि नमन धीर ने 17 गेंद पर 31 रनों की तेज तर्रार पारी खेली. इसके बाद तिलक वर्मा और नीतीश रेड्डी ने 30 गेंद पर 69 रनों की पार्टनरशिप की और भारत को 4 विकेट से मैच जिताया. तिलक वर्मा ने 26 गेंद पर नाबाद 51 रन बनाए, जबकि नीतीश रेड्डी 13 गेंद पर 26 रन बनाकर लौटे.