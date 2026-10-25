IND vs NZ: तीसरे टी20 में किसका कटेगा पत्ता? वैभव सूर्यवंशी-भुवी की छुट्टी तय, ईशान किशन की वापसी पर नजर

IND vs NZ 3rd T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. भारतीय टीम ने सीरीज के शुरुआती 2 मैच जीतकर सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है. अब तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी. यह मुकाबला 27 अक्टूबर (मंगलवार) को वेलिंगटन के मैदान पर खेला जाएगा. कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखना चाहेगी. ऐसे में इस मुकाबले में भारतीय टीम कुछ बड़े बदलावों के साथ मैदान पर उतर सकती है. दरअसल, तीसरे टी20 में कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. इसके चलते भारतीय टीम के प्लेइंग-11 में बदलाव देखने को मिल सकते हैं. जानें कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग-11…

क्या भुवी को किया जाएगा बाहर?

भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के लिए अभी तक यह सीरीज निराशाजनक रही है. भुवी ने अभी तक इस सीरीज के शुरुआती 2 मैचों में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है. भुवी ने 2 मैचों में सिर्फ 1 विकेट लिए हैं, जबकि 12 से ज्यादा की इकॉनमी से रन लुटाए हैं. भुवनेश्वर कुमार ने पहले टी20 में बिना कोई विकेट लिए 49 रन खर्च किए थे, जबकि दूसरे टी20 मुकाबले में 50 रन खर्च करके 1 विकेट लिया था.

भुवी के इस निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए टीम मैनेजमेंट उन्हें आराम देने पर विचार कर सकता है. भुवनेश्वर कुमार की जगह युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव की प्लेइंग-11 में वापसी हो सकती है. मयंक यादव ने सीरीज के पहले मैच में 4 ओवर में 40 रन देकर 1 विकेट लिए थे. हालांकि दूसरे टी20 मुकाबले में उन्हें मौका नहीं दिया गया था. अब तीसरे टी20 में भुवी को आराम देकर मयंक यादव को मौका दिया जा सकता है.

क्या वैभव सूर्यवंशी को फिर मिलेगा मौका?

15 साल के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को दूसरे टी20 में मौका दिया गया था. इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी 8 गेंद में सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए थे. ईशान किशन के चोटिल होने की वजह से वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला था. हालांकि उन्होंने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया था. ऐसे में अगर ईशान किशन की प्लेइंग-11 में वापसी होती है, तो वैभव सूर्यवंशी को बाहर किया जा सकता है. ईशान किशन इस साल भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

तीसरे टी20 में कैसी होगी भारत की प्लेइंग-11

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन/वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार/मयंक यादव.