IND vs NZ: कितने बजे शुरू होगा तीसरा टी20, FREE में कैसे देख पाएंगे लाइव? ये रहा पूरा जुगाड़

IND vs NZ 3rd T20I Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच 5 मैचों की सीरीज जारी है. इस सीरीज का तीसरा टी20 मुकाबला 27 अक्टूबर (मंगलवार) को खेला जाएगा. इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी. वहीं, मिचेल सैंटनर की अगुवाई वाली कीवी टीम सीरीज में वापसी करने के लिए मैदान पर उतरेगी. कीवी टीम के लिए तीसरा टी20 मैच करो या मरो का मुकाबला है, क्योंकि भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से आगे चल रही है. ऐसे में भारत-न्यूजीलैंड के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. हालांकि यह मुकाबला शाम को नहीं, बल्कि दोपहर के समय खेला जाएगा. जानें इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग से जुडी सारी डिटेल्स…

कितने बजे शुरू होगा तीसरा टी20?

भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच तीसरा टी20 मुकाबला 27 अक्टूबर (मंगलवार) को खेला जाएगा. यह मुकाबला मंगलवार को भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा, जो वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके लिए आधे घंटे पहले यानी 12 बजे टॉस किया जाएगा.

कैसे देख सकेंगे LIVE?

भारत बनाम न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के तीसरे टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. भारत में रहने वाले लोग टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं. वहीं, अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं, तो तो सोनी लिव (SonyLiv) के एप या वेबसाइट पर देख सकते हैं. यहां पर आप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग का मजा उठा पाएंगे.

फ्री में कैसे देखें लाइव मैच?

भारत-न्यूजीलैंड का तीसरा टी20 मैच देखने के लिए आपके पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है, जिसके लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे. वहीं, अगर फ्री में तीसरा टी20 मुकाबला देखना चाहते हैं, तो उसका भी जुगाड़ है. दरअसल, आप इस मैच को डीडी स्पोर्ट्स पर लाइव फ्री में देख पाएंगे. हालांकि शर्त यह है कि आपके पास डीडी फ्री डिश का कनेक्शन होना जरूरी है.

दूसरे टी20 में क्या-क्या हुआ?

भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच दूसरा टी20 मुकाबला क्राइस्टचर्च के हैगली ओवल मैदान खेला गया था. इस मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 180 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने 19.5 ओवर में टारगेट चेज कर लिया था. उस मुकाबले में भारत की ओर से तिलक वर्मा ने सिर्फ 26 गेंद पर नाबाद 51 रनों की पारी खेली. उनके अलावा नमन धीर ने 17 गेंद पर 31 रनों की तेज तर्रार पारी खेली, जबकि नीतीश रेड्डी ने 13 गेंद पर 26 रन बनाए. इसके दम पर भारतीय टीम ने 4 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया.