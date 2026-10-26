IND vs NZ Live Streaming: भारत-न्यूजीलैंड का तीसरा T20 FREE में कैसे देखें? किस चैनल पर आएगा लाइव, पूरी डिटेल्स

IND vs NZ Live 3rd T20I Streaming: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज का तीसरा मुकाबला 27 अक्टूबर को खेला जाएगा, जो वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में होगा. भारतीय टीम ने इस सीरीज में शुरुआती 2 मैचों में जीत हासिल कर 2-0 से बढ़त बना ली है. अब श्रेयस अय्यर की टीम इंडिया तीसरे टी20 मैच में जीत हासिल कर सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी. वहीं, मिचेल सैंटनर की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड की टीम वापसी करना चाहेगी. मेजबान टीम के लिए यह करो या मरो का मुकाबला होगा. इसका मतलब है कि दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि तीसरे टी20 मैच को लाइव कहां देख सकेंगे?

कब-कहां खेला जाएगा तीसरा टी20?

भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच तीसरा टी20 मुकाबला 27 अक्टूबर (मंगलवार) को खेला जाएगा. यह मुकाबला मंगलवार को वेलिंगटन के वेलिंगटन रीजनल स्टेडियम में होगा, जो दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा. इसके लिए आधे घंटे पहले यानी 12 बजे टॉस किया जाएगा.

कैसे देख सकेंगे लाइव?

भारत बनाम न्यूजीलैंड (IND vs NZ Live Streaming) के तीसरे टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. भारत में रहने वाले लोग टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं. वहीं, अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं, तो तो सोनी लिव (SonyLiv) के एप या वेबसाइट पर देख सकते हैं. यहां पर आप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग का मजा उठा पाएंगे.

फ्री में कैसे देखें लाइव मैच?

भारत-न्यूजीलैंड का तीसरा टी20 मैच देखने के लिए आपके पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है, जिसके लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे. वहीं, अगर फ्री में तीसरा टी20 मुकाबला देखना चाहते हैं, तो उसका भी जुगाड़ है. दरअसल, आप इस मैच को डीडी स्पोर्ट्स पर लाइव फ्री में देख पाएंगे. हालांकि शर्त यह है कि आपके पास डीडी फ्री डिश का कनेक्शन होना जरूरी है.

दूसरे टी20 में क्या-क्या हुआ?

भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच दूसरा टी20 मुकाबला क्राइस्टचर्च के हैगली ओवल मैदान खेला गया था. इस मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 180 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने 19.5 ओवर में टारगेट चेज कर लिया था. उस मुकाबले में भारत की ओर से तिलक वर्मा ने सिर्फ 26 गेंद पर नाबाद 51 रनों की पारी खेली. उनके अलावा नमन धीर ने 17 गेंद पर 31 रनों की तेज तर्रार पारी खेली, जबकि नीतीश रेड्डी ने 13 गेंद पर 26 रन बनाए. इसके दम पर भारतीय टीम ने 4 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया.