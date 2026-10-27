IND vs NZ 3rd T20I: श्रेयस अय्यर ने लगातार तीसरी बार जीता टॉस, न्यूजीलैंड पहले करेगा बैटिंग, क्या खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी?

IND vs NZ 3rd T20I Playing XI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मैच वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारतीय टीम ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. इस मुकाबले में भारतीय टीम बिना किसी बदलाव के उतरी है. कप्तान श्रेयस अय्यर ने बताया कि इस मुकाबले में भारतीय टीम में वही 11 खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे, जो पिछले मैच में खेले थे. इसका मतलब है कि आज के मैच में भी वैभव सूर्यवंशी खेलते दिखाई देंगे. हालांकि अभी यह तय नहीं है कि वैभव सूर्यवंशी किस नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव.

न्यूजीलैंड: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर