IND vs NZ 3rd T20I: भारत की आंधी में उड़ा न्यूजीलैंड, तीसरा T20I जीतकर सीरीज़ में बनाई 3-0 की अजेय बढ़त; सबसे छोटे फॉर्मेट में मेन इन ब्लू का शानदार प्रदर्शन जारी

IND vs NZ 3rd T20I Result: भारत ने गुवाहाटी में तीसरे T20I में न्यूजीलैंड को आठ विकेट से हराकर शानदार प्रदर्शन किया और पांच मैचों की सीरीज़ में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली. 153 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए, मेज़बान टीम ने एक रिकॉर्ड तोड़ रन चेज़ किया, सिर्फ़ 10 ओवर में लक्ष्य हासिल करके इतिहास रच दिया. भारत की पारी की शुरुआत में ही झटका लगा जब संजू सैमसन पहली ही गेंद पर आउट हो गए.

ईशान किशन ने 13 गेंदों पर 28 रन बनाकर जवाबी हमला किया, लेकिन आउट हो गए, और न्यूजीलैंड सिर्फ़ इतना ही मुकाबला कर पाया. इसके बाद, सारा खेल अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव का था.

भारत 8 विकेट और 10 ओवर बाकी रहते जीता

अभिषेक शानदार फॉर्म में थे, उन्होंने सिर्फ़ 14 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो T20 इंटरनेशनल में किसी भारतीय द्वारा दूसरा सबसे तेज़ अर्धशतक है. वह सिर्फ़ 20 गेंदों में 68 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें सात चौके और पांच छक्के शामिल थे. दूसरी तरफ, सूर्यकुमार ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी, और 26 गेंदों में नाबाद 57 रन बनाकर लगातार दूसरा अर्धशतक लगाया.

भारत के आक्रामक रवैये के कारण उन्होंने पावरप्ले में 94 रन बनाए, जो T20I में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. छह ओवर के बाद सिर्फ़ 60 रन चाहिए थे, और मेन इन ब्लू ने सिर्फ़ 24 गेंदों में चेज़ पूरा कर लिया, जिससे मैच में उनका पूरा दबदबा साबित हुआ.

गेंदें बाकी रहते भारत की सबसे बड़ी जीत

यह जीत भारत की T20I में गेंदों के अंतर के हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी जीत है. दूसरी सबसे बड़ी जीत बांग्लादेश के खिलाफ 49 गेंदों से मिली जीत है. जब से गौतम गंभीर ने हेड कोच का पद संभाला है, मेन इन ब्लू सबसे छोटे फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने लगातार 7 T20I द्विपक्षीय सीरीज़ जीती हैं, साथ ही एशिया कप भी बिना हारे जीता है.