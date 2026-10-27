Home > खेल > IND vs NZ: अभिषेक-वैभव के तूफान में उड़े कीवी! तीसरे टी20 में भारत ने 6 विकेट से रौंदा, सीरीज पर जमाया कब्जा

IND vs NZ: अभिषेक-वैभव के तूफान में उड़े कीवी! तीसरे टी20 में भारत ने 6 विकेट से रौंदा, सीरीज पर जमाया कब्जा

IND vs NZ 3rd T20I Match Result: भारत और न्यूजीलैंड के बीच मंगलवार को तीसरा टी20 मुकाबला खेला गया. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 6 विकेट से जीत दर्ज की. भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने तूफानी अर्धशतक लगाया.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: October 27, 2026 4:16:41 PM IST

भारत ने न्यूजीलैंड को तीसरे टी20 में 6 विकेट से हराया.
भारत ने न्यूजीलैंड को तीसरे टी20 में 6 विकेट से हराया.


IND vs NZ 3rd T20I Match Result: भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड (IND vs NZ) को तीसरे टी20 मुकाबले में करारी शिकस्त दी है. यह मुकाबला वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 198 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने सिर्फ 13.2 ओवर में 4 विकेट के खोकर टारगेट हासिल कर लिया. भारत की इस जीत के सबसे बड़े हीरो अभिषेक शर्मा रहे, जिन्होंने सिर्फ 35 गेंद पर तूफानी शतक लगाया. उन्होंने 38 गेंद पर 113 रनों की धुआंधार पारी खेली. उनके अलावा युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने भी 45 रनों की आतिशी पारी खेली. इसके दम पर टीम इंडिया ने 40 गेंद बाकी रहते ही टारगेट चेज कर लिया. जानें मैच में क्या-क्या हुआ…

न्यूजीलैंड ने बनाए थे 198 रन

इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी. कीवी टीम की ओर से डेरिल मिचेल ने 52 गेंदों पर 89 रनों की पारी खेली. उनके अलावा फिन एलन ने 25 गेंद पर 40 रन बनाए, जबकि बेवन जैकब्स के बल्ले से 39 रन आए. इसके दम पर न्यूजीलैंड ने भारत को 199 रनों का टारगेट दिया. भारत की ओर से अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और नीतीश कुमार रेड्डी ने 1-1 विकेट लिए.

You Might Be Interested In

भारत ने 6 विकेट से जीता मैच

भारत की ओर से वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी पारी की शुरुआत करने आई. वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 19 गेंद पर 45 रनों की पारी खेली. वहीं, अभिषेक शर्मा ने महज 38 गेंद पर 113 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 9 चौके और 11 छक्के आए. उनके अलावा संजू सैमसन ने 18 रनों का योगदान दिया. इसके दम पर भारतीय टीम ने 13.2 ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट चेज कर लिया.

ये भी पढ़ें: IND vs NZ: अभिषेक शर्मा ने कीवी गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, सिर्फ 35 गेंद पर ठोका शतक, सूर्या की बराबरी की

भारत ने सीरीज पर जमाया कब्जा

तीसरे टी20 में जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज पर कब्जा जमा लिया है. भारत ने शुरुआती तीनों मैच जीतकर सीरीज में 3-0 से बढ़त बना ली है. भारत ने पहले मैच में 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया था. इसके बाद 24 अक्टूबर को दूसरे टी20 मैच में भारतीय टीम ने कीवियों को 4 विकेट से शिकस्त दी थी. इसके बाद 27 अक्टूबर को खेले गए तीसरे टी20 में 6 विकेट से जीत दर्ज की.

Tags: abhishek sharmaind vs nzIndia vs New Zealand
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

करवा चौथ पर ये मेहंदी डिजाइन लगाएं

October 26, 2026

कौन हैं सारा गुरपाल, जिन्हें मिल रही धमकियां?

October 25, 2026

प्रियांक शर्मा संग रिश्ते और ब्रेकअप पर क्या बोलीं दिव्या...

October 24, 2026

मल्लिका शेरावत ने शादी के बाद क्यों लिया तलाक?

October 24, 2026

राइज एंड फॉल 2 के कंटेस्टेंट्स की नेटवर्थ

October 21, 2026

इस हफ्ते ओटीटी पर ये फिल्में-सीरीज होंगी रिलीज

October 21, 2026
IND vs NZ: अभिषेक-वैभव के तूफान में उड़े कीवी! तीसरे टी20 में भारत ने 6 विकेट से रौंदा, सीरीज पर जमाया कब्जा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs NZ: अभिषेक-वैभव के तूफान में उड़े कीवी! तीसरे टी20 में भारत ने 6 विकेट से रौंदा, सीरीज पर जमाया कब्जा
IND vs NZ: अभिषेक-वैभव के तूफान में उड़े कीवी! तीसरे टी20 में भारत ने 6 विकेट से रौंदा, सीरीज पर जमाया कब्जा
IND vs NZ: अभिषेक-वैभव के तूफान में उड़े कीवी! तीसरे टी20 में भारत ने 6 विकेट से रौंदा, सीरीज पर जमाया कब्जा
IND vs NZ: अभिषेक-वैभव के तूफान में उड़े कीवी! तीसरे टी20 में भारत ने 6 विकेट से रौंदा, सीरीज पर जमाया कब्जा
IND vs NZ: अभिषेक-वैभव के तूफान में उड़े कीवी! तीसरे टी20 में भारत ने 6 विकेट से रौंदा, सीरीज पर जमाया कब्जा