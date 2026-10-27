IND vs NZ: अभिषेक-वैभव के तूफान में उड़े कीवी! तीसरे टी20 में भारत ने 6 विकेट से रौंदा, सीरीज पर जमाया कब्जा

IND vs NZ 3rd T20I Match Result: भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड (IND vs NZ) को तीसरे टी20 मुकाबले में करारी शिकस्त दी है. यह मुकाबला वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 198 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने सिर्फ 13.2 ओवर में 4 विकेट के खोकर टारगेट हासिल कर लिया. भारत की इस जीत के सबसे बड़े हीरो अभिषेक शर्मा रहे, जिन्होंने सिर्फ 35 गेंद पर तूफानी शतक लगाया. उन्होंने 38 गेंद पर 113 रनों की धुआंधार पारी खेली. उनके अलावा युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने भी 45 रनों की आतिशी पारी खेली. इसके दम पर टीम इंडिया ने 40 गेंद बाकी रहते ही टारगेट चेज कर लिया. जानें मैच में क्या-क्या हुआ…

न्यूजीलैंड ने बनाए थे 198 रन

इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी. कीवी टीम की ओर से डेरिल मिचेल ने 52 गेंदों पर 89 रनों की पारी खेली. उनके अलावा फिन एलन ने 25 गेंद पर 40 रन बनाए, जबकि बेवन जैकब्स के बल्ले से 39 रन आए. इसके दम पर न्यूजीलैंड ने भारत को 199 रनों का टारगेट दिया. भारत की ओर से अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और नीतीश कुमार रेड्डी ने 1-1 विकेट लिए.

भारत ने 6 विकेट से जीता मैच

भारत की ओर से वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी पारी की शुरुआत करने आई. वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 19 गेंद पर 45 रनों की पारी खेली. वहीं, अभिषेक शर्मा ने महज 38 गेंद पर 113 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 9 चौके और 11 छक्के आए. उनके अलावा संजू सैमसन ने 18 रनों का योगदान दिया. इसके दम पर भारतीय टीम ने 13.2 ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट चेज कर लिया.

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भारत ने सीरीज पर जमाया कब्जा

तीसरे टी20 में जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज पर कब्जा जमा लिया है. भारत ने शुरुआती तीनों मैच जीतकर सीरीज में 3-0 से बढ़त बना ली है. भारत ने पहले मैच में 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया था. इसके बाद 24 अक्टूबर को दूसरे टी20 मैच में भारतीय टीम ने कीवियों को 4 विकेट से शिकस्त दी थी. इसके बाद 27 अक्टूबर को खेले गए तीसरे टी20 में 6 विकेट से जीत दर्ज की.