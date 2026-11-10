IND vs NZ: शुभमन गिल ने फिर जीता टॉस, भारत पहले करेगा गेंदबाजी, मोहम्मद सिराज को नहीं मिला मौका

IND vs NZ 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच हैमिल्टन के सेडन पार्क में तीसरा वनडे मैच खेला जाना है. बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में टॉस 2 घंटे से देरी से हुआ, जिसके चलते ओवर में कटौती की गई. ऐसे में यह मुकाबला 40-40 ओवर का ही होने वाला था. हालांकि टॉस होने बाद फिर बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते मैच 11 बजे तक भी शुरू नहीं हो पाया है. फिलहाल बारिश के रुकने का इंतजार किया जा रहा है. हालांकि टॉस हो चुका है. इस मैच में भी भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय कप्तान ने मेजबान टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है.

इस मुकाबले में भी भारतीय टीम उसी प्लेइंग-11 के साथ मैदान पर उतरी, जो पिछले 2 वनडे मैच में खेली थी. अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को एक बार फिर प्लेइंग-11 से दूर रखा गया है. भारतीय टीम लगातार तीसरे वनडे में 4 स्पेशलिस्ट पेसर के साथ मैदान पर उतरी है. इसमें अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार, अंशुल कंबोज और आकिब नबी शामिल हैं. देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11…

भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं

भारतीय टीम ने वनडे सीरीज में धमाकेदार शुरुआत की है. गेंदबाजी के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम ने शुरुआती 2 वनडे जीतकर सीरीज में मजबूत पकड़ बना ली है. भारतीय टीम तीसरे वनडे में जीत हासिल कर सीरीज पर कब्जा जमाना चाहती है. ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने प्लेइंग-11 में कोई भी बदलाव नहीं किया.

वहीं, न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी प्लेइंग-11 में एक बदलाव किया है. तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर की जगह मैट फिशर को मौका दिया गया है. ब्लेयर टिकनर को दूसरे वनडे के दौरान बल्लेबाजी करते समय हेलमेट पर गेंद पर लगी थी, जिसकी वजह से वो चोटिल हो गए थे.

An unchanged Playing XI for #TeamIndia in Hamilton 📝 Updates ▶️ https://t.co/P4Pwt4M0t7 #NZvIND https://t.co/B8l4t2908y — BCCI (@BCCI) November 10, 2026

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर बरार, अर्शदीप सिंह.

न्यूजीलैंड: विल यंग, ​​टिम सीफर्ट, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिशेल, टॉम लैथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर.

भारत सीरीज में 2-0 से आगे

भारतीय टीम इस वनडे सीरीज में 2-0 से आगे चल रही है. भारत ने पहले वनडे में 5 विकेट से जीत दर्ज की थी. इसके बाद दूसरे वनडे में भी भारत ने 4 रन (DLS मेथड) से जीत दर्ज की. हालांकि इन दोनों मैचों में बारिश ने खलल डाला था. अब तीसरे वनडे में बारिश की वजह से 2 घंटे से ज्यादा की देरी हुई. आखिरकार टॉस तो हो गया, लेकिन अब देखना होगा कि क्या मैच पूरा हो पाएगा या फिर नहीं?