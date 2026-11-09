IND vs NZ: FREE में कैसे देखें तीसरा वनडे, कब-कहां आएगा LIVE, किस चैनल पर देख सकेंगे आप?

IND vs NZ 3rd ODI LIVE Streaming: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज में भारतीय टीम शुरुआती 2 वनडे जीतकर 2-0 से आगे चल रही हैं. अब तीसरा वनडे मैच 10 नवंबर (मंगलवार) को खेला जाएगा, जो हैमिल्टन के सेडन पार्क में होगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम जीत हासिल कर सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी. वहीं, न्यूजीलैंड की टीम वापसी करने के इरादे से उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है.

इस मुकाबले में एक बार फिर फैंस की नजरें रोहित शर्मा और विराट कोहली पर होंगी. ये दोनों खिलाड़ी करीब 1 महीने बाद वनडे सीरीज खेल रहे हैं. ऐसे में फैंस इस मुकाबले को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे. हालांकि अभी भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि इस मैच को लाइव कहां देख सकते हैं और फ्री में मैच देखना क्या तरीका है? जानें ये सभी डिटेल्स…

कब-कहां खेला जाएगा तीसरा वनडे?

भारत बनाम न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे मुकाबला (IND vs NZ 3rd ODI) 10 नवंबर यानी मंगलवार को खेला जाएगा. यह मुकाबला हैमिल्टन के सेडन पार्क मैदान पर होने वाला है, जो स्थानीय समयानुसार 3 बजे शुरू होगा. वहीं, भारतीय समयानुसार ये मुकाबला सुबह 7:30 से खेला जाएगा, जिसके लिए आधे घंटे पहले यानी 7 बजे टॉस होगा.

कहां देख सकेंगे लाइव मैच?

भारत बनाम न्यूजीलैंड के तीसरे वनडे मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. फैंस टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर लाइव देख सकते हैं. इसके अलावा अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर लाइव मैच देखना चाहते हैं,व तो सोनी लिव (SonyLiv) पर देख सकते हैं. सोनी लिव पर इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी.

FREE में कैसे देखें लाइव?

भारत और न्यूजीलैंड का मैच सोनी लिव पर देखने के लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे. हालांकि इस मैच को आप फ्री में भी देख सकते हैं. इस मुकाबले को आप डीडी स्पोर्ट्स पर फ्री में देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास डीडी फ्री डिश का कनेक्शन होना जरूरी है.

दोनों टीमों का स्क्वाड

भारत: विल यंग, हेनरी निकल्स, माइकल ब्रेसवेल, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, निक कैली, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, टॉम लाथम, टिम सीफर्ट, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, मैथ्यू फिशर और ब्लेयर टिकनर.

न्यूजीलैंड: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, नमन धीर, ऋतुराज गायकवाड़, अक्षर पटेल, अंशुल कंबोज, केएल राहुल, ईशान किशन, गुरनूर बरार, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी डार, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव.