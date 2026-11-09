IND vs NZ: अर्शदीप की छुट्टी, सिराज की होगी वापसी! तीसरे वनडे में बदलेगी भारतीय प्लेइंग XI, किसे मिलेगा मौका?

IND vs NZ 3rd ODI Predictes Playing XI: भारत-न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच जारी 5 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला मंगलवार यानी 10 नवंबर को खेला जाएगा. यह मुकाबला (IND vs NZ) हैमिल्टन के सेडन पार्क में होगा. भारतीय टीम ने शुरुआती 2 वनडे मैच में जीत हासिल कर धमाकेदारी शुरुआती की है. भारत इस सीरीज में 2-0 से आगे हैं. ऐसे में तीसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी. हालांकि इस मुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग-11 में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं.

अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को मौका मिलने की उम्मीद है. सिराज को अभी तक इस सीरीज में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है. अर्शदीप सिंह को दूसरे वनडे में एक भी विकेट नहीं मिला था. वह पूरी तरह लय में नहीं नजर आए थे. ऐसे में टीम मैनेजमेंट अर्शदीप सिंह को आराम देकर मोहम्मद सिराज को प्लेइंग-11 में ला सकती है.

क्या कुलदीप यादव को मिलेगा मौका?

भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव को भी अभी तक इस दौरे पर एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है. कुलदीप यादव को तीनों फॉर्मेट की टीम में चुना गया है, लेकिन अभी तक वह एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं. कुलदीप यादव को तीसरे वनडे में मौका दिया जा सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड की पिचों पर स्पिनर्स को फायदा मिल रहा है. हालांकि इसके लिए किसी एक तेज गेंदबाज को प्लेइंग-11 से बाहर करना पड़ेगा. पिछले 2 वनडे मैच में भारतीय टीम 4 गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरी है और दोनों ही मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है. ऐसे में शायद ही कुलदीप यादव के लिए प्लेइंग-11 में जगह बन पाएगी.

तीसरे वनडे के बाद बदलेगी टीम

तीसरे वनडे में भले ही कोई बदलाव देखने को न मिले, लेकिन चौथे वनडे मुकाबले में कई बदलाव होंगे. सीरीज के तीसरे वनडे के बाद शुभमन गिल और केएल राहुल टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए टीम से अलग हो जाएंगे. चौथे और पांचवें वनडे मैच के लिए भारत की पूरी टीम बदल जाएगी.

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तीसरे वनडे में भारत की संभावित प्लेइंग-XI

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर बरार और अर्शदीप सिंह/मोहम्मद सिराज.