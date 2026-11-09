Home > खेल > IND vs NZ: तीसरे वनडे पर भी बारिश का साया! हैमिल्टन में धुल जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का मैच, देखें ताजा अपडेट

IND vs NZ: तीसरे वनडे पर भी बारिश का साया! हैमिल्टन में धुल जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का मैच, देखें ताजा अपडेट

IND vs NZ 3rd ODI Weather Report: भारतीय टीम 10 नवंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच खेलने के लिए उतरेगी. भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत हासिल कर सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी. फिलहाल भारतीय टीम इस सीरीज में 2-0 से आगे चल रही है.

By: Ankush Upadhayay | Published: November 9, 2026 2:19:57 PM IST

भारत-न्यूजीलैंड के तीसरे वनडे बारिश बनेगी विलेन!
भारत-न्यूजीलैंड के तीसरे वनडे बारिश बनेगी विलेन!


IND vs NZ 3rd ODI Weather Report: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच जारी 5 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला 10 नवंबर (मंगलवार) को खेला जाएगा. यह मुकाबला हैमिल्टन के सेडन पार्क में होगा, जो भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे से शुरू होगी. इस मुकाबले पर भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है. दरअसल, इस समय हैमिल्टन में मौसम खराब चल रहा है, जिसके चलते तीसरे वनडे पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है.

शुरुआती 2 वनडे मैचों में भी बारिश हुई, लेकिन किसी तरह मैच पूरा हुआ. हालांकि तीसरे वनडे मुकाबले में नतीजा निकलने की भी कम संभावनाएं नजर आ रही हैं. हैमिल्टन के मौसम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि तीसरे वनडे में भी पूरा मैच देखने को नहीं मिलेगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि मंगलवार को हैमिल्टन में मौसम कैसा रहेगा? देखें रिपोर्ट…

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तीसरे वनडे में कैसा रहेगा मौसम?

भारत-न्यूजीलैंड (IND vs NZ) का तीसरा वनडे मंगलवार को हैमिल्टन में खेला जाएगा, जो स्थानीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. मौसम रिपोर्ट पर नजर डालें, तो दोपहर 2 बजे से रात 12 बजे तक हैमिल्टन में 75 फीसदी बारिश की संभावना है. ऐसे में मैच पूरा होने की संभावना काफी कम नजर आ रही है. मैच शुरू होना तो दूर की बात है, मैच शुरू होने की भी कम उम्मीद है. हैमिल्टन में मंगलवार को पूरे दिन रुक-रुककर बारिश हो सकती है, जिससे मैच रद्द होने की पूरी संभावना है. सुबह के समय से बारिश शुरू होगी, जो दिन चढ़ने के साथ-साथ बारिश की संभावना बढ़ती जाएगी. अब देखना होगा कि क्या मैच पूरा हो पाएगा या नहीं?

पहले 2 वनडे में भी हुई बारिश

इस सीरीज के शुरुआती 2 वनडे मैचों में भी बारिश ने खलल डाला. पहला वनडे मैच ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला गया था, जहां टीम इंडिया 186 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी. हालांकि दूसरी पारी के दौरान बारिश होने की वजह से टीम इंडिया को 32 ओवर में 143 रन का रिवाइज्ड टारगेट मिला था. इस मैच में भारतीय टीम ने 5 विकेट से जीत दर्ज की. इसके बाद दूसरा वनडे मैच वेलिंगटन में खेला गया, जहां बारिश की वजह से मैच देरी से शुरू हुआ. इसके चलते मैच को 47-47 ओवर का कर दिया गया. न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 134 रन पर ढेर हो गई. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम 113 रन बनाकर खेल रही थी. बारिश की वजह से DLS मेथड के नियम के तहत भारत को 4 रन से जीत मिल गई.

कब होगा तीसरा वनडे मैच?

भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच तीसरा वनडे मैच हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा, जिसके लिए 7 बजे टॉस किया जाएगा.

Tags: ind vs nzIndia vs New Zealand
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