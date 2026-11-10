IND vs NZ: टॉस के बाद भी नहीं शुरू हुआ मैच, बारिश से धुला भारत-न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे, किसे मिला फायदा?

IND vs NZ 3rd ODI Washed Out: भारत बनाम न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) का तीसरा वनडे मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया है. यह मुकाबला हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जाना था, लेकिन वहां पर लगातार बारिश हो रही है. भारतीय समयानुसार ये मुकाबला सुबह 7:30 बजे शुरू होना था, लेकिन बारिश की वजह से 9 बजे के बाद टॉस हो पाया. इसके बाद थोड़ी देर में मैच शुरू होना था, लेकिन कुछ ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई. इसके बाद अंपायर्स ने करीब 2 घंटे तक बारिश थमने का इंतजार किया, लेकिन बारिश नहीं रुकी. आखिरकार अंपायर्स ने इस मैच को रद्द करने का फैसला किया. इसी के साथ फैंस का दिल टूट गया है, जो रोहित शर्मा और विराट कोहली को देखने के लिए स्टेडियम पहुंचे थे.

फैंस का टूटा दिल

तीसरे वनडे में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर टॉस जीत लिया था. उन्होंने एक बार फिर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. हालांकि बारिश की वजह से मैच शुरू ही नहीं हो पाया. इसके चलते क्रिकेट फैंस का दिल टूट गया, जो पिछले 3 दिनों से रोहित शर्मा और विराट कोहली के मैदान पर देखने के लिए इंतजार कर रहे थे.

𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗛𝗮𝗺𝗶𝗹𝘁𝗼𝗻: The third New Zealand-India ODI is called off due to rain. #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/LtrfDalRcz — BCCI (@BCCI) November 10, 2026

मैच धुलने से किसे मिला फायदा?

हैमिल्टन में होने वाला तीसरा वनडे मैच धुलने से कहीं न कहीं न्यूजीलैंड को थोड़ा फायदा हुआ है. दरअसल, इस मुकाबले में शुभमन गिल ने टॉस जीतकर मेजबान टीम को पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. बारिश होने की वजह से पिच पर गेंदबाजों का ज्यादा मदद मिलती है, जिससे पहली पारी में बैटिंग करना आसान नहीं था. वहीं, दूसरी पारी में टारगेट का पीछा करना आसान हो जाता है. पिछले 2 वनडे मैच में भी ऐसा ही देखने को मिला था. अगर भारत इस मुकाबले को जीत लेता, तो सीरीज पर 3-0 से कब्जा जमा लेता. फिलहाल भारतीय टीम 2-0 से सीरीज में आगे चल रही है.

ये भी पढ़ें: केएल राहुल के साथ अन्याय? बैटिंग पोजिशन से छेड़छाड़ पर भड़के पूर्व क्रिकेटर, गंभीर पर निकाली भड़ास

कब होगा अगला वनडे?

भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच चौथा वनडे मैच 13 नवंबर को खेला जाएगा. यह मुकाबला माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर होगा, जो भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे शुरू होगा.