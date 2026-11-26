IND vs NZ, Mohammed Siraj: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 27 नवंबर (शुक्रवार) से क्राइस्टचर्च में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा. इस मुकाबले के शुरू होने से पहले भारतीय टीम की प्लेइंग-11 को लेकर खूब चर्चा हो रही है. पिछले मुकाबले में भारतीय टीम 4 तेज गेंदबाज के साथ मैदान पर उतरी थी, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाई थी. मोहम्मद सिराज को वेलिंगटन में खेले गए टेस्ट में मौका नहीं मिला था, जिसको लेकर खूब विवाद हुआ था. क्रिकेट एक्सपर्ट्स समेत पूर्व दिग्गजों ने भी टीम मैनेजमेंट के इस फैसले पर सवाल उठाए थे.

ऐसे में माना जा रहा है कि सिराज (Mohammed Siraj) को दूसरे टेस्ट में मौका जरूर दिया जाएगा, लेकिन अब उनकी वापसी मुश्किल दिखाई दे रही है. दरअसल, भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम के कॉम्बिनेशन को लेकर बात की. उनके बयान से साफ हो गया है कि मोहम्मद सिराज दूसरे टेस्ट में टीम मैनेजमेंट की पहली पसंद नहीं हैं. जानें मोर्कल ने क्या कहा…

क्या बोले मोर्ने मोर्कल?

मोर्ने मोर्कल ने दूसरे टेस्ट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सवालों के जवाब दिए. इस दौरान उन्होंने युवा तेज गेंदबाज गूरनूर बरार की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि गुरनूर बरार के पास अच्छी स्पीड और बाउंस है, जिससे वो न्यूजीलैंड की कंडीशंस में एक घातक गेंदबाज साबित हो सकते हैं. मोर्कल के इस बयान से ऐसा लगता है कि गुरनूर बरार को 27 नवंबर से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में डेब्यू करने का मौका मिल सकता है.

अंशुल कंबोज की भी की तारीफ

दूसरे टेस्ट से पहले मोर्ने मोर्कल ने युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज की खूब तारीफ की. उन्होंने कहा कि अंशुल ने शानदार प्रदर्शन किया. बाहर से देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है. उन्होंने कहा, ‘अगर आप ड्रेसिंग रूम में बैठकर मैच देख रहे हैं और विकेटकीपर को दो मीटर लंबे गेंदबाज के लिए स्टंप के सामने खड़ा होना पड़े, तो यह चिंताजनक है.’

मोर्कल ने आगे कहा, ‘अंशुल की आलोचना करना सही नहीं है, क्योंकि उसने हमें मैच पर नियंत्रण दिलाया. हमें उस खिलाड़ी का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि वह तब गेंदबाजी करता है जब परिस्थितियां मुश्किल होती हैं.’ हालांकि मोर्कल ने माना की पिच की रफ्तार धीमी होने का असर गेंदबाजों की गति पर भी पड़ा. उन्होंने कहा, ‘विकेट की गति काफी धीमी हो गई थी, जिसके कारण गेंदबाजों की रफ्तार भी कम पड़ गई. विकेट सपाट हो सकते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि उनकी गति इतनी कम हो जाए.’

क्या मोहम्मद सिराज को मिलेगा मौका?

टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने कहा कि मोहम्मद सिराज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘कभी-कभी कठिन फैसले लेने पड़ते हैं. मैंने उनसे बातचीत में कहा कि हमें यह देखना होगा कि हम कहां सुधार कर सकते हैं. टीम के चयन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है. मोर्ने मोर्कल के इस बयान से साफ है कि मोहम्मद सिराज को दूसरे टेस्ट मैच में भी मौका मिलने की कम संभावना है.