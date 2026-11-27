IND vs NZ 2nd Test: भारत और न्यूजीलैंड का बीच दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो गया है, जो क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर खेला जा रहा है. इस मुकाबले में एक बार फिर टीम इंडिया की प्लेइंग-11 ने हर किसी को हैरान कर दिया. दरअसल, इस मुकाबले में भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग-11 में एक बड़ा बदलाव किया, लेकिन मोहम्मद सिराज को फिर भी मौका नहीं मिल पाया. इस टेस्ट में युवा तेज गेंदबाज गूरनूर बरार को डेब्यू करने का मौका मिला है. बरार भारत के लिए अपना पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए उतरे हैं. वहीं, मोहम्मद सिराज को लगातार दूसरे टेस्ट से बाहर रखा गया. मैच से एक दिन पहले ही भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने गुरनूर बरार की जमकर तारीफ की थी और उनके डेब्यू के संकेत दिए थे. जब मैच शुरू हुआ, तो ऐसा ही देखने को मिला. प्रसिद्ध कृष्णा की जगह लंबे कद के पेसर गुरनूर बरार को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया.

गुरनूर बरार ने किया डेब्यू

26 साल के गुरनूर बरार को तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की जगह टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है. मैच शुरू होने से पहले भारतीय स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने गुरनूर बरार को भारत की 321वीं टेस्ट कैप सौंपी. गुरनूर बरार लंबे कद के तेज गेंदबाज हैं, जो अपनी तेज रफ्तार और बाउंस के लिए जाने जाते हैं. वह अपनी शॉर्ट बॉल से बल्लेबाजों को खूब परेशान करते हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके चलते उन्हें टेस्ट में भी मौका दिया गया है.

सिराज को फिर नहीं मिला मौका

भारतीय अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को लगातार दूसरे टेस्ट से बाहर रखने पर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है. मोहम्मद सिराज भारत के लिए मौजूदा WTC साइकिल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उन्होंने पिछले साल इंग्लैंड दौरे पर 5 टेस्ट में 23 विकेट चटकाए थे. इसके बावजूद सिराज को प्लेइंग-11 से बाहर रखा गया. पिछले टेस्ट के बाद कप्तान शुभमन गिल ने बताया कि सिराज को उनकी खराब फॉर्म की वजह से बाहर रखा गया है. वहीं, भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने भी मोहम्मद सिराज को अपने खेल पर काम करने और टीम में वापसी का रास्ता तलाशने की सलाह दी थी.

दूसरे टेस्ट में भारत-न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI

भारत: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, जसप्रीत बुमराह.

न्यूजीलैंड: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी.