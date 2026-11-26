IND vs NZ 2nd Test LIVE Streaming: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला 27 नवंबर से खेला जाएगा. यह मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए जीत हासिल करना बेहद जरूरी है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को किसी भी हाल में दूसरे टेस्ट में जीत की जरूरत है. ऐसे में भारतीय टीम इस मुकाबले में पूरी मजबूती के साथ मैदान पर उतरेगी.

अगर भारत यह मुकाबला जीत लेता है, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की उम्मीदें जिंदा रहेंगी. इतना ही नहीं, भारत इस मुकाबले में जीत हासिल कर इतिहास भी रच सकता था. हालांकि यह भारतीय टीम के लिए आसान नहीं होने वाला है. मेजबान टीम भी सीरीज जीतने के लिए दूसरे टेस्ट में उतरेगी. इसका मतलब है कि भारत-न्यूजीलैंड के दूसरे टेस्ट में फैंस को भरपूर रोमांच देखने को मिलेगा. जानें कितने बजे शुरू होगा ये टेस्ट मैच…

कितने बजे शुरू होगा दूसरा टेस्ट?

भारत-न्यूजीलैंड (IND vs NZ 2nd Test LIVE Streaming) के बीच वेलिंगटन में पहला टेस्ट मैच खेला गया था, जो ड्रॉ पर खत्म हुआ था. अब दूसरा टेस्ट मैच शुक्रवार (27 नवंबर) से शुरू होगा, जो क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर होने वाला है. लोकल टाइम के अनुसार, यह टेस्ट मैच सुबह 11 बजे से शुरू होगा. वहीं, भारतीय समयानुसार, दूसरा टेस्ट मैच तड़के सुबह 3:30 बजे से खेला जाएगा. इसके लिए पहले दिन सुबह 3 बजे टॉस किया जाएगा. मैच के पांचों दिन 3-3 सेशन खेले जाएंगे. देखें तीनों सेशन की टाइमिंग…

पहला सेशन: सुबह 3:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक

दूसरा सेशन: सुबह 6:10 बजे से सुबह 8:10 बजे तक

तीसरा सेशन: सुबह 8:30 बजे से सुबह 10:30 बजे तक

कहां लाइव देख सकेंगे दूसरा टेस्ट?

अगर आप भारत-न्यूजीलैंड का दूसरा टेस्ट मैच देखना चाहते हैं, तो टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं. यहां पर दूसरे टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा. इसके अलावा अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं, तो सोनी लिव (Sony Liv) पर देख सकते हैं. सोनी लिव पर आप इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी.

दूसरे टेस्ट के लिए दोनों टीमों का स्क्वाड

भारत: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, आकाशदीप, अंशुल कंबोज, जसप्रित बुमरा, प्रसिद्ध कृष्णा, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, गुरनूर बरार.

न्यूजीलैंड: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिशेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी, विल यंग, ​​डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मैथ्यू फिशर.