IND vs NZ 2nd Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया. इस टेस्ट में 5वें दिन तक खेल चला, लेकिन मैच का नतीजा नहीं निकल पाया. हालांकि भारत ने इस मुकाबले में अपना पूरा दबदबा दिखाया. अब फैंस की नजरें दूसरे टेस्ट मैच पर टिकी हुई हैं, जिसमें किसी भी हालत में भारतीय टीम जीत हासिल करना चाहेगी. भारतीय टीम ने लंबे समय से न्यूजीलैंड की धरती पर कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है. ऐसे में शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया सालों से चले रहे सूखे को खत्म करना चाहेगी. ऐसे में यह टेस्ट मैच भी काफी रोमांचक होने वाला है. आइए जानते हैं कि कब-कहां देख सकेंगे LIVE…

कब-कहां खेला जाएगा दूसरा टेस्ट?

भारत-न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला गया, जो ड्रॉ पर खत्म हुआ. अब दूसरा टेस्ट मैच शुक्रवार (27 नवंबर) से शुरू होगा, जो क्राइस्टचर्च के हैगली ओवल मैदान पर खेला जाएगा. यह मैच भी 5 दिनों तक यानी 1 दिसंबर तक चलेगा. मैच की शुरुआत भारतीय समयानुसार सुबह 3:30 बजे शुरू होगा, जिसके लिए पहले दिन सुबह 3 बजे टॉस किया जाएगा.

कैसे देख सकेंगे लाइव?

टेस्ट और वनडे की तरह टेस्ट सीरीज का रोमांच भी आपको सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखने को मिलेगा. टीवी पर आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर भारत-न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज का लुत्फ उठा सकते हैं. इसके अलावा अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर यह सीरीज देखना चाहते हैं, तो सोनी लिव (SonyLiv) पर मैच का मजा ले सकते हैं.

पहले टेस्ट मैच हुआ ड्रॉ

वेलिंगटन टेस्ट में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 368 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने 720/9 का पहाड़ जैसा स्कोर बनाकर पारी घोषित की. इसके दम पर भारत ने 352 रनों की विशाल बढ़त हासिल कर ली. ऐसे में भारतीय टीम की जीत लगभग तय मानी जा रही थी. इसके बाद न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में आखिरी दिन तक बल्लेबाजी की. टेस्ट के आखिरी दिन भारत को जीत के लिए 8 विकेट चाहिए थे, लेकिन भारतीय टीम को सिर्फ 3 ही विकेट मिल पाए थे. इसके चलते न्यूजीलैंड ने मैच को ड्रॉ करा दिया.

दोनों टीमों का स्क्वाड

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, वाशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप.

न्यूजीलैंड: टॉम लाथम (कप्तान), हेनरी निकल्स, विल यंग, डेरिल मिचेल, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, जैकब डफी, काइल जैमीसन, नाथन स्मिथ, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, डेवोन कॉनवे, टॉम ब्लंडेल, मैट हेनरी.