IND vs NZ 2nd Test Playing XI: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर दूसरा टेस्ट मैच शुरू होगा. इस मैच से पहले भारतीय टीम की प्लेइंग-11 को लेकर बड़े सवाल हैं कि किन खिलाड़ियों को दूसरे टेस्ट में मौका मिलेगा? वेलिंगटन में खेला गया पहले टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था, जिसके चलते यह मुकाबला भारत के लिए जीतना बेहद जरूरी है. ऐसे में भारतीय टीम पूरी मजबूती के साथ मैदान पर उतरना चाहेगी. पिछले टेस्ट में 4 स्पेशलिस्ट पेसर्स को टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में शामिल किया गया था.

इसमें जसप्रीत बुमराह के अलावा आकाशदीप, अंशुल कंबोज और प्रसिद्ध कृष्णा शामिल रहे. वहीं, अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को प्लेइंग-11 से दूर रखा गया. सिराज के अलावा रविंद्र जडेजा को भी मौका नहीं दिया गया. उनकी जगह वाशिंगटन सुंदर को प्राथमिकता दी गई. आइए जानते हैं कि क्या दूसरे टेस्ट में जडेजा और की वापसी होगी या फिर किसी नए खिलाड़ी को मौका मिलेगा?

दूसरे टेस्ट में सिराज का खेलना मुश्किल!

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) की वापसी की अटकलें लगाई जा रही हैं. हालांकि सिराज का दूसरा टेस्ट में खेलना काफी मुश्किल है. दरअसल, टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल ने मैच से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कहा कि सिराज एक वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं. उन्होंने कहा, ‘कभी-कभी कठिन फैसले लेने पड़ते हैं. मैंने उनसे बातचीत में कहा कि हमें यह देखना होगा कि हम कहां सुधार कर सकते हैं. टीम के चयन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है.’ मोर्ने मोर्कल के इस बयान से साफ है कि शायद सिराज को दूसरे टेस्ट मैच में भी मौका नहीं मिलेगा.

गूरनूर बरार का होगा डेब्यू

मोर्ने मोर्कल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवा तेज गेंदबाज गूरनूर बरार की खूब तारीफ की. उन्होंने कहा कि गुरनूर बरार के पास अच्छा पेस और बाउंस है, जिससे वो न्यूजीलैंड की कंडीशंस में घातक गेंदबाज साबित हो सकते हैं. गेंदबाजी कोच का कहना है कि गूरनूर बरार क्राइस्टचर्च की कंडीशंस के लिए सटीक गेंदबाज होंगे. वह टीम में एंट्री का दरवाजा खटखटा रहे हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि दूसरे टेस्ट में गूरनूर बरार अपना टेस्ट डेब्यू कर सकते हैं.

क्या रविंद्र जडेजा की होगी वापसी?

सिराज के अलावा रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) की वापसी को लेकर भी चर्चा चल रही है. पहले टेस्ट में जडेजा की जगह वाशिंगटन सुंदर को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया था, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाए. ऐसे में रविंद्र जडेजा की वापसी हो सकती है, जो अपने अनुभव से मैच का रुख पलट सकते हैं. हालांकि अगर टीम मैनेजमेंट को लगता है कि स्पिन की बजाय क्राइस्टचर्च की परिस्थितियां तेज गेंदबाजों के अनुकूल हैं, तो सुंदर की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिल सकता है. अब देखना होगा कि किस ऑलराउंडर को प्लेइंग-11 में शामिल किया जाएगा.

दूसरे टेस्ट में भारत की संभावित प्लेइंग XI

केएल राहुल, यशस्वी जयसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, वाशिंगटन सुंदर/रविंद्र जडेजा/नीतीश रेड्डी, अंशुल कंबोज/गूरनूर बरार, आकाश दीप, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा/मोहम्मद सिराज.