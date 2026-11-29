IND vs NZ 2nd Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च के मैदान पर खेला जा रहा है. इस मुकाबले में ध्रुव जुरेल ने शानदार पारी खेलकर टीम इंडिया की लाज बचाई. उन्होंने 88 रनों की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन वो अपने शतक से चूक गए. दरअसल, न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 346 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम की बल्लेबाजी बेहद खराब रही. भारतीय टीम ने सिर्फ 33 रन के स्कोर पर 2 विकेट खो दिए. इसके बाद 116 रन के स्कोर पर 6 विकेट गंवा दिए.

फिर ध्रुव जुरेल ने 7वें नंबर पर आकर भारतीय टीम की पारी को संभाला. उन्होंने लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों के साथ मिलकर साझेदारियां कीं और भारत को फॉलोऑन से बचाया. उन्होंने 170 गेंद पर 14 चौके की मदद से 88 रन बनाए. मैच के तीसरे दिन काइल जेमीसन ने ध्रुव जुरेल को अपना शिकार बनाया. जुरेल की पारी के दम पर भारतीय टीम पहली पारी में 246 रन बनाए. इससे न्यूजीलैंड को 110 रनों की बढ़त मिल गई है.

भारतीय टीम की खराब बल्लेबाजी

न्यूजीलैंड के 356 रनों के जवाब में उतरी भारतीय टीम की बल्लेबाजी काफी खराब रही. भारतीय टीम के ओपनर यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. इसके अलावा केएल राहुल भी सिर्फ 25 रन बनाकर आउट हो गए. वहीं, देवदत्त पडिक्कल के बल्ले से महज 21 रन आए, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने 17 रन बनाए. इसके अलावा ऋषभ पंत 23 रन और वाशिंगटन सुंदर 10 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद ध्रुव जुरेल ने पारी को संभाला. उन्होंने 14 चौके की मदद से 88 रनों की पारी खेली. आकाशदीप ने 29 रन और गुरनूर बरार ने 10 रन बनाकर उनका साथ दिया. इसके पर भारतीय टीम पहली पारी में 246 रन बना पाई.

न्यूजीलैंड की घातक गेंदबाजी

इस टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. न्यूजीलैंड की ओर से काइल जेमीसन ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया. उनके अलावा नाथन स्मिथ, जैकब डफी और मैट हेनरी ने 2-2 विकेट लिए.

मैच का क्या हाल?

दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और बोर्ड पर 356 रन लगा दिए. न्यूजीलैंड की ओर से टॉम ब्लंडेल ने 89 रन बनाए, जबकि कप्तान टॉम लैथम ने 59 रनों की पारी खेली. इसके अलावा डेवोन कॉन्वे और डेरिल मिचेल ने भी 31-31 रन बनाए, जिसके दम पर कीवी टीम ने पहली पारी में 356 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने पहली पारी में 246 रन बनाए. इससे न्यूजीलैंड को 110 रनों की बढ़त मिल गई. फिलहाल न्यूजीलैंड की टीम अपनी दूसरी पारी खेल रही है.