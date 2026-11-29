IND vs NZ 2nd Test Day 3 Highlights: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच दूसरा टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर खेला जा रहा है. इस मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया है. न्यूजीलैंड ने भारत पर 243 रनों की बढ़त बना ली. पहली पारी के बाद न्यूजीलैंड को 110 रनों की बढ़त मिली थी. इसके बाद अपनी दूसरी पारी में खेलने कीवी टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 133 रन बनाए. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड के पास 243 रनों की बढ़त हो गई. न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज रचिन रविंद्र 46 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि डेरिल मिचेल 5 रन के स्कोर पर दूसरे छोर पर जमे हुए हैं. अब मैच के चौथे दिन न्यूजीलैंड की टीम भारत के सामने बड़ा टारगेट सेट करना चाहेगी. वहीं, शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम न्यूजीलैंड को जल्द से जल्द आउट कर टारगेट का पीछा करना चाहेगी. जानें मैच के तीसरे दिन क्या-क्या हुआ…

ध्रुव जुरेल ने बचाई टीम इंडिया की लाज

न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 356 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने सिर्फ 116 रन के स्कोर पर 6 विकेट खो दिए. ऐसे मुश्किल समय में ध्रुव जुरेल ने टीम की पारी को संभाला. उन्होंने लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों के साथ मिलकर टीम की पारी को आगे बढ़ाया और 246 के स्कोर तक पहुंचाया. ध्रुव जुरेल ने 170 गेंदों पर 88 रनों की शानदार पारी खेली. उनके अलावा आकाशदीप ने 29 रन बनाए, जबकि गुरनूर बरार के बल्ले से 10 रन आए. इसके दम पर भारतीय टीम ने पहली पारी में 246 रन बनाए, लेकिन फिर न्यूजीलैंड से 110 रन से पीछे रह गए.

आकाशदीप हुए मैच से बाहर

इस मुकाबले के बीच में भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है. पहली पारी में 5 विकेट हॉल लेने वाले आकाशदीप इस मैच से बाहर हो गए हैं. आकाशदीप को बल्लेबाजी के दौरान हेलमेट पर काइल जेमीसन की गेंद लगी थी. इसके चलते वह मैच से बाहर हो गए. उनकी जगह कन्कशन सब्स्टीट्यूट के तौर पर प्रसिद्ध कृष्णा को मैदान पर उतारा गया.

न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में कितने रन बनाए?

न्यूजीलैंड ने 110 रनों की बढ़त के बाद दूसरी पारी खेलने के लिए उतरी. कप्तान टॉम लैथम और डेवोन कॉन्वे ने पारी की शुरुआत की. जसप्रीत बुमराह ने टॉम लैथम को सिर्फ 8 रन के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया. वहीं, कॉन्वे ने 51 रनों की पारी खेली. उनके अलावा हेनरी निकल्स 22 रन बनाकर आउट हुए. फिलहाल रचिन रविंद्र 46 और डेरिल मिचेल 5 रन बनाकर नाबाद हैं. न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट के नुकसान पर 133 रन बना लिए हैं.

भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन

भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने दूसरी पारी में गेंद से शानदार शुरुआत की. बुमराह ने कीवी टीम के कप्तान टॉम लैथन और हेनरी निकल्स को अपना शिकार बनाया. उन्होंने 2 विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर ने डेवोन कॉन्वे को आउट किया.