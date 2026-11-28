IND vs NZ 2nd Day 2 Test Highlights: भारतीय टीम क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच खेल रही है. इस टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया है. भारतीय टीम बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है. दरअसल, न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 356 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने दूसरे दिन स्टंप्स होने तक 6 विकेट गंवा दिए. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 116 रन पर है. भारतीय टीम अभी भी 240 रन से पीछे चल रही है.

भारतीय टीम की ओर से अभी तक कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाया. इसके चलते भारत ने जल्दी ही विकेट गंवा दिए. भारत ने 104 रन के स्कोर पर 5 विकेट खो दिए थे. इसके बाद वाशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरेल पर बड़ी साझेदारी की उम्मीद थी. उन दोनों ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन दूसरे दिन के आखिरी ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने अपना विकेट खो दिया. जानें मैच के दूसरे दिन क्या-क्या हुआ…

भारतीय टीम की खराब बल्लेबाजी

न्यूजीलैंड के 356 रनों के जवाब में भारतीय टीम की बल्लेबाजी बेहद खराब रही. भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. इसके अलावा केएल राहुल के बल्ले से 25 रन आए. वहीं, देवदत्त पडिक्कल भी 21 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने 17 रन बनाए. वहीं, ऋषभ पंत 23 और वाशिंगटन सुंदर 10 रन बनाकर आउट हो गए. वहीं, ध्रुव जुरेल 45 गेंद पर 7 रन बनाकर नाबाद रहे. इस तरह भारत ने सिर्फ 116 रन के स्कोर पर 6 विकेट गंवा दिए.

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. न्यूजीलैंड ने 46 ओवर में भारतीय टीम के 6 बल्लेबाजों को आउट कर दिया. कीवी टीम की ओर से जैकब डफी और काइल जेमिसन ने 2-2 विकेट चटकाए. वहीं, मैट हेनरी और नाथन स्मिथ ने 1-1 बल्लेबाजों को आउट किया.

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