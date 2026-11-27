IND vs NZ 2nd Test Day 1 Highlights: भारत-न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच शुक्रवार (27 नवंबर) को शुरू हुआ. यह मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर खेला जा रहा है, जिसके पहले दिन का खेल खत्म हो गया है. पहले दिन न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी. न्यूजीलैंड ने पहली पारी में पहले दिन स्टंप्स होने तक 85 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 246 रन बना लिए हैं. पहले दिन का खेल खत्म होने तक टॉम ब्लंडेल 53 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि ग्लेन फिलिप्स 36 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं. अब टेस्ट के दूसरे दिन का खेल भारतीय समयानुसार 28 नवंबर की सुबह 3:30 बजे से शुरू होगा. भारतीय टीम दूसरे दिन जल्द से जल्द न्यूजीलैंड को ऑलआउट करना चाहेगी. देखें मैच के पहले दिन क्या-क्या हुआ…

पहले दिन क्या-क्या हुआ?

भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. न्यूजीलैंड की ओर से कप्तान टॉम लैथम और डेवोन कॉन्वे ने पारी की शुरुआत की. उन दोनों ने पहले विकेट के लिए 77 रनों की साझेदारी की, जिससे न्यूजीलैंड को अच्छी शुरुआत मिली. डेवोन कॉन्वे 31 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, टॉम लैथम 59 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौटे. इसके अलावा हेनरी निकल्स 16 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि रचिन रविंद्र का खाता भी नहीं खुल पाया. वहीं, डेरिल मिचेल ने 31 रनों की पारी खेली. इसके बाद टॉम ब्लंडेल और ग्लेन फिलिप्स ने पारी को संभाला. वे दोनों पहले दिन का खेल खत्म होने तक क्रीज पर डटे रहे.

भारतीय गेंदबाजों का कैसा रहा प्रदर्शन?

क्राइस्टचर्च के पहले दिन भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन ठीक-ठाक रहा. भारत की ओर से आकाशदीप ने बेहतरीन गेंदबाजी की. उन्होंने 21 ओवर में 52 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. उनके अलावा अंशुल कंबोज, गूरनूर बरार और वाशिंगटन सुंदर ने 1-1 विकेट चटकाए. वहीं, अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को एक भी विकेट नहीं मिला.