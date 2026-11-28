IND vs NZ 2nd Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. भारतीय टीम के गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को पहली पारी में 356 रन के स्कोर पर ऑलआउट किया. न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल अपना शतक पूरा करने से चूक गए. वह 89 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, भारत की ओर से तेज गेंदबाज आकाशदीप सबसे सफल रहे. उन्होंने अकेले ही 5 विकेट हॉल लेकर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. जहां एक ओर आकाशदीप ने अपनी घातक गेंदबाजी से कहर बरपाया, तो दूसरी ओर जसप्रीत बुमराह की धार फीकी दिखाई पड़ी. जसप्रीत बुमराह इस पारी में एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाए. जानें न्यूजीलैंड की पहली पारी में क्या-क्या हुआ…

356 रन पर सिमटी न्यूजीलैंड की पारी

न्यूजीलैंड की टीम ने पहली पारी में अच्छी शुरुआत की थी. पहले दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर 246 रन बनाए थे. वहीं, जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ, तो भारत ने न्यूजीलैंड को 356 रन के स्कोर पर ऑलआउट किया. न्यूजीलैंड की ओर से टॉम ब्लंडेल ने सबसे ज्यादा 89 रन बनाए. वहीं, कप्तान टॉम लैथम ने 59 रनों की पारी खेली. इसके अलावा ग्लेन फिलिप्स ने 36 रन, डेवोन कॉन्वे ने 31 और नाथन स्मिथ ने 26 रनों का योगदान दिया. इसके दम पर न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 356 रन बनाए.

आकाशदीप ने पंजा लेकर रचा इतिहास

भारत की ओर से आकशदीप ने पहली पारी में न्यूजीलैंड के कुल 5 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया. उन्होंने न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम, रचिन रविंद्र, नाथन स्मिथ, काइल जेमिसन और मैट हेनरी को आउट किया. मैच के दूसरे दिन आकाशदीप ने मैट हेनरी को आउट करके अपना 5 विकेट हॉल पूरा किया. यह न्यूजीलैंड की धरती पर आकाशदीप का पहला 5 विकेट हॉल है. वह भारत के सिर्फ 5वें ऐसे गेंदबाज हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड में टेस्ट पारी में 5 विकेट हॉल लिया है. पूर्व भारतीय गेंदबाज जहीर खान ने भारत के लिए न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा 4 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं.

FIFER. FINALLY. 🔥 Akash Deep finally gets his fifth as New Zealand are bowled out for 356! Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 2nd Test, Day 2, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND https://t.co/ySzJp6RkHH — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 28, 2026

न्यूज़ीलैंड में टेस्ट मैच में 5 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज

4- जहीर खान

3- इशांत शर्मा

1- मदन लाल

1- जवागल श्रीनाथ

1- आकाश दीप*

बुमराह लौटे खाली हाथ

आकाशदीप के अलावा अंशुल कंबोज और गुरनूर बरार ने भी 2-2 विकेट हासिल किए. इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर ने भी 1 विकेट हासिल किए. वहीं, स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को खाली हाथ लौटना पड़ा. उन्होंने 26 ओवर गेंदबाजी करते हुए 49 रन खर्च किए, लेकिन कोई विकेट नहीं ले पाए.