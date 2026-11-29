Akash Deep Concussion: न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं. पहली पारी में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय तेज गेंदबाज इस मैच से बाहर हो गए हैं. आकाशदीप को बल्लेबाजी के दौरान काइल जेमिसन के ओवर में 2 बार उनके हेलमेट पर चोट लग गई थी. इसके कारण वो असहज दिखाई दे रहे हैं. इसके बावजूद भी उन्होंने बल्लेबाजी जारी रखी और टीम के लिए जरूरी 29 रन बनाए.

इस पारी के बाद आकाशदीप मैच से बाहर हो गए. उनकी जगह पर प्रसिद्ध कृष्णा को कन्कशन सब्स्टीट्यूट के तौर पर शामिल किया गया. प्रसिद्ध कृष्णा अब आकाशदीप की जगह दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं. आकाशदीप का मैच से बाहर होना टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका है.

टीम इंडिया को लगा झटका

आकाशदीप का क्राइस्टचर्च टेस्ट के बीच से बाहर होना भारतीय टीम लिए बड़ा झटका है. दरअसल, आकाशदीप इस मुकाबले की पहली पारी में भारतीय टीम के सबसे सफल गेंदबाज रहे थे. उन्होंने पहली पारी में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट हॉल लिया था. इसके दम पर ही भारत ने न्यूजीलैंड को 356 रन के स्कोर पर रोका था. इसके अलावा उन्होंने बल्ले से भी भारत के लिए 29 रनों की अहम पारी खेली. अब वो इस मुकाबले से भी बाहर हो गए हैं. BCCI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी. बोर्ड ने बताया कि मेडिकल टीम आकाशदीप पर नजर बनाए हुए है. बता दें कि आकाशदीप की गैरमौजूदगी भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है.

𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 Akash Deep got hit on his helmet while batting on Day 3 of the second Test against New Zealand in Christchurch. Prasidh Krishna has replaced him as a concussion substitute. The BCCI Medical Team is monitoring him. #TeamIndia | #NZvIND — BCCI (@BCCI) November 29, 2026

क्या है कन्कशन का नियम?

ICC के नियमों के अनुसार, अगर किसी खिलाड़ी को मैच के दौरान सिर या गर्दन में चोट लगती है और मेडिकल टीम जांच के बाद कन्कशन की पुष्टि करते है, तो उसकी जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को प्लेइंग-11 में शामिल किया जा सकता है. हालांकि, यह बदलाव मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता है. दरअसल, सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी का घायल खिलाड़ी की भूमिका लगभग एक जैसी होनी चाहिए. आसान शब्दों में कहें, तो अगर कोई तेज गेंदबाज कन्कशन की वजह से मैच से बाहर होता है, तो उसकी जगह सामान्य तौर पर ऐसा खिलाड़ी चुना जाएगा, जो तेज गेंदबाजी करता हो. इसका मतलब है कि रिप्लेसमेंट लाइक टू लाइक होना चाहिए.

दूसरे टेस्ट का हाल?

भारत-न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर खेला जा रहा है. दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और बोर्ड पर 356 रन लगा दिए. न्यूजीलैंड की ओर से टॉम ब्लंडेल ने 89 रन बनाए, जबकि कप्तान टॉम लैथम ने 59 रनों की पारी खेली. इसके अलावा डेवोन कॉन्वे और डेरिल मिचेल ने भी 31-31 रन बनाए, जिसके दम पर कीवी टीम ने पहली पारी में 356 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने पहली पारी में 246 रन बनाए. इससे न्यूजीलैंड को 110 रनों की बढ़त मिल गई. फिलहाल न्यूजीलैंड की टीम अपनी दूसरी पारी खेल रही है.