Team India Next Match: पहले मैच में रौंदा, भारत-न्यूजीलैंड का दूसरा मुकाबला कब, कहां होगी टक्कर?

Team India Next Match: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच पहला टी20 मुकाबला गुरुवार (22 अक्टूबर) को क्राइस्टचर्च में खेला गया. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोकर 225 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी टीम इंडिया ने 19.4 ओवर में टारगेट चेज कर लिया. इसी के साथ भारतीय टीम ने 5 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली. अब भारतीय टीम दूसरे टी20 में भी न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के इरादे से उतरेगी.

वहीं, मेजबान टीम वापसी करते हुए भारत को हराकर सीरीज को 1-1 से बराबर करना चाहेगी. इसका मतलब है कि दूसरे टी20 मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि दूसरा टी20 कब-कहां खेला जाएगा…

कब-कहां खेला जाएगा दूसरा टी20?

भारत बनाम न्यूजीलैंड (IND vs NZ) का दूसरा टी20 मुकाबला 24 अक्टूबर यानी शनिवार को खेला जाएगा. ये मुकाबला भी क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल के मैदान पर ही होगा. यह मैच दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा, जिसके लिए 12 बजे टॉस किया जाएगा. भारत में इस मुकाबले को टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देखा जा सकेगा. वहीं, मोबाइल लैपटॉप पर मैच देखना है, तो सोनी लिव (SonyLiv) पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.

पहले टी20 में क्या-क्या हुआ?

न्यूजीलैंड की ओर से टिम साइफर्ट और फिन एलन ने पारी की शुरुआत की थी. टीम साइफर्ट 17 गेंद पर 24 रन बनाकर आउट हुए, जबकि फिन एलन ने 24 गेंद पर 45 रन बनाए. वहीं, ग्लेन फिलिप्स ने 40 गेंदों पर नाबाद 82 रनों की पारी खेली. उनके अलावा बेवन जैकब्स ने 31 और डेरिल मिचेल ने 28 रनों का योगदान दिया. इसके दम पर न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 226 रनों का टारगेट रखा. वहीं, भारत की ओर से अक्षर पटेल, मयंक यादव और अर्शदीप सिंह ने 1-1 विकेट लिए. हालांकि भारत के सभी गेंदबाजों ने 10 या उससे ज्यादा की इकॉनमी से रन खर्च किए.

संजू-नमन के तूफान में उड़ी कीवी टीम

भारतीय टीम ने 226 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए तूफानी शुरुआत की. संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने भारत को तेज शुरुआत दिलाई. अभिषेक शर्मा सिर्फ 12 गेंद पर 29 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, संजू सैमसन ने 33 गेंद पर 67 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 4 छक्के लगाए. संजू के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने मोर्चा संभाला. उन्होंने 28 गेंद पर 42 रन बनाए, जबकि अक्षर पटेल ने 24 रन बनाए. वहीं, नमन धीर ने सिर्फ 15 गेंद पर 42 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के लगाए. उन्होंने आखिरी ओवर में मैट हेनरी की चौथी गेंद पर सिक्स लगाकर भारत को मैच जिताया. भारतीय टीम ने 2 गेंद बाकी रहते ही 226 रनों का टारगेट हासिल कर मैच जीत लिया.