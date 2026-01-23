IND vs NZ 2nd T20I: 200 का टार्गेट भी पड़ गया छोटा! सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन की तुफानी बल्लेबाजी के दम पर भारत ने जीता दूसरा T20I; सीरीज़ में बनाई 2-0 की बढ़त

IND vs NZ 2nd T20I Result: भारत ने न्यू रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I में अपना अब तक का सबसे बड़ा रन चेज़ दर्ज किया है. ब्लैक कैप्स ने उन्हें 20 ओवर में 209 रन बनाने का चैलेंज दिया था. मेन इन ब्लू ने 16 ओवर के अंदर ही यह कर दिखाया.

अभिषेक शर्मा, जिन पर भारत एक अच्छी शुरुआत के लिए बहुत ज़्यादा निर्भर रहता है, आज कोई रन नहीं बना पाए. संजू सैमसन भी कम स्कोर पर आउट हो गए, लेकिन ईशान किशन और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर ली.

शुरुआती झटकों के बाद, भारत की शानदार वापसी

अभिषेक शर्मा के गोल्डन डक पर आउट होने के बाद, भारतीय फैंस के बीच खतरे की घंटी बज गई होगी. हालांकि, ईशान किशन, जो 2023 ICC वर्ल्ड कप के बाद नेशनल टीम में वापसी कर रहे हैं, ने कुछ ही समय में सारी चिंताएं दूर कर दीं. उन्होंने ज़ोरदार तरीके से गेंद को मारा, और पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया.

उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों में 76 रन बनाए, इस पारी में 11 चौके और 4 छक्के शामिल थे. सूर्यकुमार यादव, जिन्होंने एक साल से ज़्यादा समय से इस फॉर्मेट में अर्धशतक नहीं बनाया था, दूसरे छोर पर थे और सेटल होने में समय लिया. जब ईशान आउट हुए, तो उन्होंने ज़िम्मेदारी संभाली.

9 चौकों और 4 छक्कों के साथ, पूरे मैदान में SKY के अंदाज़ में, उन्होंने 37 गेंदों में 82 रन बनाए. शिवम दुबे ने 18 गेंदों में 36 रनों की पारी खेलकर उनका साथ दिया, जिसमें कुछ बड़े छक्के शामिल थे.

इन सबने यह पक्का किया कि भारत ने मैच 7 विकेट से जीत लिया, और सिर्फ 15.2 ओवर में 209 रन बना लिए. अब वे ICC T20 वर्ल्ड कप से पहले तीन मैच बाकी रहते हुए इस सीरीज़ में 2-0 से आगे हैं.

ज़ैक फाउल्क्स का बुरा स्पेल