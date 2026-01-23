Home > क्रिकेट > IND vs NZ 2nd T20I: 200 का टार्गेट भी पड़ गया छोटा! सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन की तुफानी बल्लेबाजी के दम पर भारत ने जीता दूसरा T20I; सीरीज़ में बनाई 2-0 की बढ़त

IND vs NZ 2nd T20I: 200 का टार्गेट भी पड़ गया छोटा! सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन की तुफानी बल्लेबाजी के दम पर भारत ने जीता दूसरा T20I; सीरीज़ में बनाई 2-0 की बढ़त

India vs New Zealand: भारत ने मैच 7 विकेट से जीत लिया, और सिर्फ 15.2 ओवर में 209 रन बना लिए. अब वे ICC T20 वर्ल्ड कप से पहले तीन मैच बाकी रहते हुए इस सीरीज़ में 2-0 से आगे हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 23, 2026 11:37:01 PM IST

IND vs NZ 2nd T20I
IND vs NZ 2nd T20I


IND vs NZ 2nd T20I Result: भारत ने न्यू रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I में अपना अब तक का सबसे बड़ा रन चेज़ दर्ज किया है. ब्लैक कैप्स ने उन्हें 20 ओवर में 209 रन बनाने का चैलेंज दिया था. मेन इन ब्लू ने 16 ओवर के अंदर ही यह कर दिखाया.
 
अभिषेक शर्मा, जिन पर भारत एक अच्छी शुरुआत के लिए बहुत ज़्यादा निर्भर रहता है, आज कोई रन नहीं बना पाए. संजू सैमसन भी कम स्कोर पर आउट हो गए, लेकिन ईशान किशन और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर ली.

शुरुआती झटकों के बाद, भारत की शानदार वापसी

अभिषेक शर्मा के गोल्डन डक पर आउट होने के बाद, भारतीय फैंस के बीच खतरे की घंटी बज गई होगी. हालांकि, ईशान किशन, जो 2023 ICC वर्ल्ड कप के बाद नेशनल टीम में वापसी कर रहे हैं, ने कुछ ही समय में सारी चिंताएं दूर कर दीं. उन्होंने ज़ोरदार तरीके से गेंद को मारा, और पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया.
 
उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों में 76 रन बनाए, इस पारी में 11 चौके और 4 छक्के शामिल थे. सूर्यकुमार यादव, जिन्होंने एक साल से ज़्यादा समय से इस फॉर्मेट में अर्धशतक नहीं बनाया था, दूसरे छोर पर थे और सेटल होने में समय लिया. जब ईशान आउट हुए, तो उन्होंने ज़िम्मेदारी संभाली.
 
9 चौकों और 4 छक्कों के साथ, पूरे मैदान में SKY के अंदाज़ में, उन्होंने 37 गेंदों में 82 रन बनाए. शिवम दुबे ने 18 गेंदों में 36 रनों की पारी खेलकर उनका साथ दिया, जिसमें कुछ बड़े छक्के शामिल थे.
 
इन सबने यह पक्का किया कि भारत ने मैच 7 विकेट से जीत लिया, और सिर्फ 15.2 ओवर में 209 रन बना लिए. अब वे ICC T20 वर्ल्ड कप से पहले तीन मैच बाकी रहते हुए इस सीरीज़ में 2-0 से आगे हैं.

ज़ैक फाउल्क्स का बुरा स्पेल

इस दौरे पर न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक एक मुश्किल चुनौती रहा है, लेकिन आज नहीं. 15.2 ओवर में 209 रन देना इस बात का अंदाज़ा देता है कि मेहमान टीम के लिए हालात कितने खराब थे, खासकर ज़ैक फाउल्क्स के लिए, जिन्होंने सिर्फ 3 ओवर के स्पेल में 67 रन दिए. उनके पास SKY का विकेट लेने का मौका था, लेकिन मिशेल सेंटनर ने हैरानी की बात है कि वह आसान मौका छोड़ दिया, जिससे पता चलता है कि फाउल्क्स और कीवी टीम के लिए वह दिन कितना खराब था.

You Might Be Interested In
You Might Be Interested In
Tags: CricketIND vs NZ 2nd t20IIndia vs New Zealandishan kishanraipurSURYAKUMAR YADAV
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
IND vs NZ 2nd T20I: 200 का टार्गेट भी पड़ गया छोटा! सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन की तुफानी बल्लेबाजी के दम पर भारत ने जीता दूसरा T20I; सीरीज़ में बनाई 2-0 की बढ़त

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs NZ 2nd T20I: 200 का टार्गेट भी पड़ गया छोटा! सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन की तुफानी बल्लेबाजी के दम पर भारत ने जीता दूसरा T20I; सीरीज़ में बनाई 2-0 की बढ़त
IND vs NZ 2nd T20I: 200 का टार्गेट भी पड़ गया छोटा! सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन की तुफानी बल्लेबाजी के दम पर भारत ने जीता दूसरा T20I; सीरीज़ में बनाई 2-0 की बढ़त
IND vs NZ 2nd T20I: 200 का टार्गेट भी पड़ गया छोटा! सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन की तुफानी बल्लेबाजी के दम पर भारत ने जीता दूसरा T20I; सीरीज़ में बनाई 2-0 की बढ़त
IND vs NZ 2nd T20I: 200 का टार्गेट भी पड़ गया छोटा! सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन की तुफानी बल्लेबाजी के दम पर भारत ने जीता दूसरा T20I; सीरीज़ में बनाई 2-0 की बढ़त