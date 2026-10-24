IND vs NZ 2nd T2OI: वैभव सूर्यवंशी को फिर नहीं मिलेगा मौका? ईशान की जगह खेलेगा ये ऑलराउंडर, ऐसी होगी भारत की प्लेइंग XI

IND vs NZ 2nd T20I Playing XI: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच दूसरा टी20 मैच शनिवार (24 अक्टूबर) को खेला जाएगा. यह मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर होगा, जो दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम कुछ बड़े बदलावों के साथ मैदान पर उतरने वाली है. दरअसल, भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन चोटिल हो गए हैं. ईशान किशन को पहले टी20 मैच के दौरान चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो दूसरे टी20 मैच से बाहर हो गए हैं. ऐसे में उनकी जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को मौका मिलना तय है. हालांकि इसके अलावा भारतीय टीम में एक और बड़ा बदलाव हो सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या दूसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) को मौका मिलेगा? कैसी होगी भारतीय टीम की प्लेइंग-11?

क्या वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका?

ईशान किशन (Ishan Kishan) के बाहर होने की वजह से दूसरे टी20 मैं वैभव सूर्यवंशी का खेलना तय माना जा रहा है. हालांकि सिलेक्टर्स ने दूसरे टी20 के लिए ईशान की जगह स्क्वाड में कुमार कुशाग्र को शामिल किया है. ऐसे में सवाल है कि क्या कुमार कुशाग्र इस मैच में खेलने वाले हैं. अगर ऐसा होता है, तो वैभव को मौका नहीं मिल पाएगा. इसके अलावा शिवम दुबे को भी दूसरे टी20 के लिए प्लेइंग-11 में शामिल किया जा सकता है. शिवम दुबे भारतीय टीम को गेंदबाजी का एक्स्ट्रा ऑप्शन देंगे. ऐसे में तिलक वर्मा तीसरे नंबर पर ईशान किशन की जगह खेल सकते हैं. वहीं, शिवम दुबे मिडिल ऑर्डर में खेलते दिखाई दे सकते हैं. हालांकि वैभव सूर्यवंशी के खेलने की ज्यादा संभावना है.

वरुण चक्रवर्ती की होगी एंट्री!

पहले टी20 मैच में न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने शानदार प्रदर्शन किया था. इसी मैदान पर दूसरा टी20 भी खेला जाना है. ऐसे में इस मैच में मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती या कुलदीप यादव में से किसी एक को मौका मिल सकता है. वरुण चक्रवर्ती अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के दौरान चोटिल हुए थे, जिसके बाद इस सीरीज में उनकी वापसी हुई है. अब देखना होगा कि भारतीय टीम वरुण और कुलदीप में से किसे मौका देगी?

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दूसरे टी20 में भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग XI

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे/वैभव सूर्यवंशी, नमन धीर, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती/मयंक यादव.