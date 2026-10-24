IND vs NZ: वैभव सूर्यवंशी को मिला मौका, प्रिंस यादव की भी एंट्री, दूसरे टी20 से कौन हुआ बाहर, कैसी है भारत की प्लेइंग XI?

IND vs NZ 2nd T20I Playing XI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला शनिवार को क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है. उन्हें ईशान किशन की जगह मौका दिया गया है, जो पिछले मुकाबले के दौरान चोटिल हो गए थे. ईशान किशन की गैरमौजूदगी में वैभव सूर्यवंशी की प्लेइंग-11 में एंट्री हुई. इसके अलावा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को भी प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है. प्रिंस का आने की वजह से मयंक यादव को बाहर किया गया है. मयंक ने पिछले टी20 मैच में 4 ओवर में 40 रन देकर 1 विकेट लिया था. देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11…

किस नंबर पर खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी?

इस मुकाबले में भारतीय टीम एक बार फिर पहले गेंदबाजी कर रही है. भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर मेजबान टीम को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया है. श्रेयस अय्यर ने टॉस के समय बताया कि वैभव सूर्यवंशी तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते दिखाई देंगे. टीम मैनेजमेंट संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के ओपनिंग कॉम्बिनेशन में कोई बदलाव नहीं करना चाहती है. वे दोनों लगातार रन टीम इंडिया के लिए रन बना रहे हैं. ऐसे में वैभव सूर्यवंशी तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते दिखाई देंगे, जिस जगह पर ईशान किशन खेलते हैं.

भारत ने क्यों चुनी गेंदबाजी?

टॉस के दौरान कप्तान श्रेयस अय्यर ने बताया कि आखिर क्यों उन्हें गेंदबाजी करने का फैसला किया. उन्होंने बताया कि ओस (dew) को देखते हुए उन्होंने पहले गेंदबाजी चुनी. उन्होंने आगे कहा, ‘हमें रिकवर करने और थोड़ी नींद पूरी करने के लिए थोड़ा समय मिल गया है. मेरे हिसाब से सभी खिलाड़ी अच्छी स्थिति में हैं. कुछ खिलाड़ी, जिनमें मैं भी शामिल हूं, मैच के दिन ही अपनी ट्रेनिंग करते हैं. तो, हम अच्छी स्थिति में हैं.’ श्रेयस अय्यर ने कहा कि आक्रामकता बनाए रखना और पहले मैच में जो चीजें हमने अच्छे से की थीं, उन्हें दोहराना जरूरी है. साथ ही फील्ड पर एक्टिव रहना होगा और यह ध्यान रखना होगा कि सर्कल के अंदर कोई एक्स्ट्रा फील्डर न हो, खासकर आखिरी ओवर में.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव

न्यूजीलैंड: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, मैट हेनरी, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन.

पहले टी20 में क्या-क्या हुआ?

पहले टी20 मैच में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 225 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने 19.4 ओवर में टारगेट चेज कर लिया. न्यूजीलैंड की ओर से टिम साइफर्ट और फिन एलन ने पारी की शुरुआत की थी. टीम साइफर्ट 17 गेंद पर 24 रन बनाए थे, जबकि फिन एलन ने 24 गेंद पर 45 रन बनाए. वहीं, ग्लेन फिलिप्स ने 40 गेंदों पर नाबाद 82 रनों की पारी खेली थी.

इसके दम पर न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 226 रनों का टारगेट दिया था. भारतीय टीम ने 226 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए तूफानी शुरुआत की. अभिषेक शर्मा सिर्फ 12 गेंद पर 29 रन बनाकर आउट हुए थे. वहीं, संजू सैमसन ने 33 गेंद पर 67 रनों की तूफानी पारी खेली. इसके अलावा कप्तान श्रेयस अय्यर ने 42 रन और अक्षर पटेल ने 24 रन बनाए. आखिरी में नमन धीर ने सिर्फ 15 गेंद पर 42 रनों की आतिशी पारी खेलकर भारत को मैच जिताया.