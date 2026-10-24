IND vs NZ Live Streaming: कितने बजे शुरू होगा दूसरा टी20, कब-कहां खेला जाएगा मैच, कैसे देखें लाइव?

IND vs NZ 2nd T20I Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार (24 अक्टूबर) को खेला जाएगा. ये मुकाबला भी क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर होगा, जहां पर पहला टी20 मैच खेला गया था. यह मैच भी दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा. इस सीरीज में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया. अब दूसरे टी20 मैच में भारतीय टीम एक बार फिर जीत हासिल कर सीरीज में 2-0 से बढ़त बनाना चाहेगी. वहीं, मिचेल सैंटनर की अगुवाई वाली न्यूजीलैंड की टीम वापसी करके सीरीज को 1-1 से बराबर करना चाहेगी. ऐसे में दूसरे टी20 मैच में भारत और न्यूजीलैंड के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है. जानें कैसे लाइव देख सकेंगे दूसरा टी20 मैच…

कब-कहां खेला जाएगा दूसरा टी20?

भारत बनाम न्यूजीलैंड (IND vs NZ) का दूसरा टी20 मैच शनिवार यानी 24 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर खेला जाएगा. यह मुकाबला दोपहर 12:30 बजे से खेला जाएगा, जिसके लिए टॉस 12 बजे किया जाएगा. इसी मैदान पर पहला टी20 मैच खेला गया था. उस मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 225 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने 1 गेंद बाकी रहते ही टारगेट चेज कर लिया.

कैसे देख सकेंगे लाइव?

भारत बनाम न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के दूसरे टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. वहीं, अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं, तो सोनी लिव (SonyLiv) के एप या वेबसाइट पर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं. इसके अलावा अगर आप फ्री में मैच देखना चाहते हैं, तो डीडी स्पोर्ट्स पर लाइव देख सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपके पास डीडी फ्री डिश का कनेक्शन होना जरूरी है.

ईशान किशन की जगह आए कुशाग्र

दूसरे टी20 मैच से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है. ईशान किशन इंजरी के कारण इस मैच से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह झारखंड के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र को स्क्वाड में शामिल किया गया है. कुमार कुशाग्र टीम इंडिया से जुड़ गए हैं, क्योंकि वो पहले से ही न्यूजीलैंड में मौजूद हैं. हालांकि दूसरे टी20 मैच में ईशान किशन की जगह वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में शामिल किया जा सकता है. वे लंबे समय से स्क्वाड में शामिल हैं, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिल रहा है. अब दूसरे टी20 मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को खेलते हुए देखा जा सकता है.

दोनों टीमों का स्क्वाड

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, नमन धीर, कुमार कुशाग्र, नीतीश कुमार रेड्डी, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव.

न्यूजीलैंड: मिचेल सेंटनर (कप्तान), टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवोन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, ब्लेयर टिकनर, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे, काइल जैमीसन, जैकब डफी.