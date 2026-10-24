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IND vs NZ: हाथ से फिसल गया था मैच, फिर तिलक-नीतीश का चला जादू… न्यूजीलैंड के मुंह से छीनी जीत, दूसरे टी20 में भी कीवियों को रौंदा

IND vs NZ 2nd T20I Match Result: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मैच क्राइस्टचर्च के हैगली ओवल मैदान पर खेला गया. इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर हुई, लेकिन आखिर में भारतीय टीम ने बाजी मारी. तिलक वर्मा के तूफानी अर्धशतक के दम पर भारत ने 4 विकेट से जीत दर्ज की.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 24, 2026 4:22:18 PM IST

तिलक वर्मा और नीतीश रेड्डी ने भारत को दूसरे टी20 में जीत दिलाई.
तिलक वर्मा और नीतीश रेड्डी ने भारत को दूसरे टी20 में जीत दिलाई.


IND vs NZ 2nd T20I Match Result: भारतीय टीम ने दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है. इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली. एक समय पर भारतीय टीम यह मुकाबला लगभग हार गई थी, लेकिन फिर तिलक वर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी संकटमोचक बनकर सामने आए. तिलक वर्मा ने 26 गेंद पर नाबाद 51 रनों की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का लगाया. वहीं, नीतीश रेड्डी ने 13 गेंद पर 200 की स्ट्राइक रेट से 26 रन बनाए. उन दोनों के बीच आखिरी सिर्फ 30 गेंद पर नाबाद 69 रनों की पार्टनरशिप हुई. इसके दम पर भारत ने एक गेंद बाकी रहते हुए ही मुकाबला अपने नाम कर लिया.

दूसरे टी20 में क्या-क्या हुआ?

भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच दूसरा टी20 मुकाबला क्राइस्टचर्च के हैगली ओवल मैदान खेला गया. इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 180 रन बनाए. न्यूजीलैंड की ओर से ग्लेन फिलिप्स ने 43 गेंद पर 70 रन बनाए, जबकि बेवन जैकब्स ने 58 रनों की पारी खेली. वहीं, भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए. उनके अलावा भुवी, प्रिंस यादव और नीतीश कुमार रेड्डी ने भी 1-1 विकेट लिए.

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इसके बाद 181 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही है. भारत ने 40 रन के स्कोर पर संजू सैमसन को विकेट गंवाया, जिसके बाद 69 रन के स्कोर पर 4 विकेट खो दिए. अभिषेक शर्मा ने 21 गेंद पर 27 रन बनाए, जबकि नमन धीर ने 17 गेंद पर 31 रनों की तेज तर्रार पारी खेली. इसके अलावा तिलक वर्मा ने नाबाद 51 रन और नीतीश रेड्डी ने 26 रन बनाए. इसके दम पर भारत ने जीत हासिल कर सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली.

Tags: ind vs nz
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