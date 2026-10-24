IND vs NZ: 1434 दिन का इंतजार खत्म! भुवी ने कमबैक के बाद झटका पहला विकेट, मगर लुटा दिए इतने रन

IND vs NZ 2nd T20I: आखिरकार भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) का करीब 4 सालों से चला आ रहा इंतजार खत्म हो गया है. भुवी ने टीम इंडिया में वापसी करने के बाद दूसरे मैच में भारत के लिए विकेट चटकाए. उन्होंने हाल ही में भारत की टी20 इंटरनेशनल टीम में वापसी की है. हालांकि पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ भुवी को एक भी विकेट नहीं मिला था, लेकिन दूसरे टी20 में उन्होंने पहला विकेट चटकाया. भुवी ने न्यूजीलैंड के खतरनाक बल्लेबाज डेरिल मिचेल को आउट किया. इसी के साथ उन्होंने 1,434 दिनों से चले आ रहे सूखे को खत्म कर दिया है. भुवी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 1,434 दिनों बाद कोई विकेट लिया है. उन्होंने आखिरी बार भारत के लिए 20 नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड के ही खिलाफ विकेट चटकाया था.

विकेट मिला, लेकिन महंगे रहे भुवी!

भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच 24 अक्टूबर (शनिवार) को दूसरा टी20 मुकाबला क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारतीय टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने 1 विकेट लिया. हालांकि वह काफी महंगे साबित हुए. भुवी ने इस मुकाबले में 4 ओवर में कुल 50 रन खर्च किए, जिसमें उनकी इकॉनमी 12.50 की रही. इससे पहले पिछले मैच में भुवी ने खूब रन खर्च किए थे. न्यूजीलैंड के खिलाफ 22 अक्टूबर को खेले गए मैच में भुवी ने 4 ओवर में 49 रन लुटाए थे, जबकि कोई विकेट भी नहीं मिला था.

THE KNUCKLE BALL OF BHUVNESHWAR KUMAR 🥹❤️ https://t.co/jD4TxaTrj8 — Johns. (@CricCrazyJohns) October 24, 2026

भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच हैगली ओवल में दूसरा टी20 मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. न्यूजीलैंड की टीम ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 180 रन बनाए हैं. न्यूजीलैंड की ओर से ग्लेन फिलिप्स ने 43 गेंद पर 70 रन बनाए, जबकि बेवन जैकब्स ने 58 रनों की पारी खेली. वहीं, भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए. उनके अलावा भुवी, प्रिंस यादव और नीतीश कुमार रेड्डी ने भी 1-1 विकेट लिए. अब भारत को दूसरा टी20 मैच जीतने के लिए 181 रनों की जरूरत है.

भारत सीरीज में 1-0 से आगे

भारत-न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है. भारत ने पहले टी20 में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया था. उस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 225 रन बनाए थे. इस टारगेट को भारतीय टीम ने आसानी से हासिल कर मैच जीत लिया था.