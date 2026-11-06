IND vs NZ: दूसरे वनडे पर बारिश का साया! वेलिंगटन में बारिश बिगाड़ेगी खेल, रद्द होगा भारत-न्यूजीलैंड का मैच?

IND vs NZ 2nd ODI Weather Report: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज का दूसरा वनडे मैच शनिवार (7 नवंबर) को वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत हासिल कर 2-0 से बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी. हालांकि इस मैच से पहले बारिश ने फैंस की टेंशन बढ़ा दी है. मौसम विभाग के अनुसार, 7 नवंबर को वेलिंगटन में बारिश होने की संभावना है.

वेलिंगटन में शनिवार को मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से दूसरे वनडे में खलल पड़ सकता है. इससे पहले ऑकलैंड में खेले गए पहले वनडे में भी बारिश ने मैच में खलल डाला था. उस मुकाबले में बारिश की वजह से दूसरी पारी में ओवरों में कटौती की गई थी. अब दूसरे वनडे पर भी बारिश का साया मंडरा रहा है. ऐसे में सवाल है क्या दूसरे वनडे में भी बारिश खलल डालेगी या फिर बारिश की वजह से पूरा मैच ही धुल जाएगी?

वेलिंगटन में बिगड़ा मौसम का मिजाज!

7 नवंबर को भारत बनाम न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के दूसरे वनडे में बारिश की संभावना है. एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार दिन के समय वेलिंगटन में बारिश की संभावना 60 फीसदी है. वहीं, दोपहर 3 बजे बारिश की संभावना घटकर 55 फीसदी रह जाएगी, लेकिन 4 बजे से फिर 60 फीसदी बारिश की संभावना हो जाएगी. हालांकि शाम 5 से 7 बजे की बीच बारिश होने के संभावना चांसेस काफी कम है, जिस बीच कुछ ओवर का मैच हो सकता है.

इसके बाद रात 8 बजे से एक बार फिर बारिश की संभावनाएं 40 फीसदी से ज्यादा हो जाएगी.

बता दें कि शुक्रवार को भी दिन के समय वेलिंगटन में हल्की और लगातार बारिश हुई. इसकी वजह से दोनों टीमों को अपने ट्रेनिंग प्लान में बदलाव करना पड़ा. न्यूजीलैंड ने अपना प्रैक्टिस सेशन वेलिंगटन कॉलेज की इनडोर जगह पर शिफ्ट कर दिया, जबकि टीम इंडिया ने अपना प्रैक्टिस सेशन रद्द कर दिया.

टीम इंडिया सीरीज में आगे

शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम 5 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है. भारत ने ऑकलैंड में खेले गए पहले वनडे मैच में न्यूजीलैंड को हराया था. उस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 185 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. रोहित शर्मा पहले ही ओवर में आउट हो गए थे, लेकिन फिर शुभमन गिल और विराट कोहली ने पारी को संभाला. उन दोनों ने टीम इंडिया की पारी को संभाला.

हालांकि थोड़ी ही देर बाद बारिश शुरू हो गई. बारिश के चलते 2 बार मैच रोकना पड़ा. इसके चलते ओवरों में कटौती करके भारत को 32 ओवर में 143 रन का टारगेट मिला. भारतीय टीम ने 5 विकेट खोकर आसानी से टारगेट को हासिल कर लिया. भारत की ओर से विराट कोहली ने 51 गेंद पर 74 रनों की पारी खेली. इसके दम पर भारत ने पहला वनडे मैच अपने नाम किया.