IND vs NZ: आकिब नबी OUT, धुरंधर गेंदबाज की एंट्री! दूसरे वनडे में गंभीर करेंगे ये बदलाव, कैसी होगी प्लेइंग XI?

IND vs NZ India Predicted Playing XI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच शनिवार (7 नवंबर) को दूसरा वनडे मैच वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा. भारतीय टीम पहले से ही इस सीरीज में 1-0 से आगे है. भारत ने ऑकलैंड में खेले गए पहले वनडे में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया था. शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम दूसरे वनडे में भी जीत के इरादे से उतरेगी. हालांकि इस मुकाबले के लिए हेड कोच गौतम गंभीर टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में बदलाव कर सकते हैं. भले ही भारतीय टीम ने पहले वनडे में जीत दर्ज की थी, लेकिन फिर भी एक खिलाड़ी का पत्ता कटना तय माना जा रहा है. जानें क्या होंगे बदलाव…

क्या मोहम्मद सिराज की होगी वापसी?

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की वापसी हो सकती है. मोहम्मद सिराज को पहले वनडे में खेलने का मौका नहीं मिल पाया था. उन्हें उस मुकाबले में आराम दिया गया था, क्योंकि वो इंडिया-ए के लिए अनऑफिशियल टेस्ट खेलकर आए थे. अब वह दूसरे वनडे के लिए टीम इंडिया से जुड़ गए हैं. अब सवाल यह है कि मोहम्मद सिराज की वापसी से किस खिलाड़ी का पत्ता कटेगा?

पिछले मुकाबले में भारतीय टीम 4 पेसर के साथ मैदान पर उतरी थी. इसमें अर्शदीप सिंह, आकिब नबी, गुरनूर बरार और अंशुल कंबोज शामिल हैं. इनमें से सिर्फ आकिब नबी को छोड़कर सभी गेंदबाजों ने विकेट लिए. आकिब नबी ने पहले वनडे में 6 ओवर में 33 रन खर्च किए थे, लेकिन कोई विकेट नहीं ले पाए. ऐसे में आकिब नबी को दूसरे वनडे से बाहर किया जा सकता है. उनकी जगह मोहम्मद सिराज की वापसी हो सकती है.

दूसरे वनडे में कैसी होगी प्लेइंग-11?

मोहम्मद सिराज की वापसी के अलावा भारत की प्लेइंग-11 में कोई दूसरा बदलाव होने की काफी कम संभावना है. एक बार फिर रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करेंगे. इसके बाद तीसरे नंबर पर विराट कोहली, चौथे पर श्रेयस अय्यर और 5वें पर केएल राहुल आएंगे. वहीं, ऑलराउंडर्स में अक्षर पटेल और नमन धीर को शामिल किया जाएगा. इसके अलावा 4 तेज गेंदबाजों को एक बार फिर प्लेइंग-11 में शामिल किया जाएगा. इसमें मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार और अंशुल कंबोज शामिल हैं.

दूसरे वनडे में भारत की संभावित प्लेइंग-11

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बरार, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज.