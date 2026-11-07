IND vs NZ: भारत के हाथ से फिसल रहा था मैच, तभी बारिश ने पलटा मैच, दूसरे वनडे में DLS से मिली जीत

IND vs NZ 2nd ODI Match Result: भारत और न्यूजीलैंड के बीच शनिवार को वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेला गया. बारिश से प्रभावित मुकाबले में टीम इंडिया ने 4 रन से जीत दर्ज की. इस मुकाबले में भारतीय टीम 135 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी थी. भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 113 रन बना लिए थे. हालांकि इस बीच बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से मैच को रोकना पड़ा. भारत की ओर से विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल (26) और आकिब नबी (1) क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन बारिश की वजह से मैच दोबारा शुरू नहीं हो पाया. बारिश की वजह से मैच रुकने तक भारतीय टीम डकवर्थ लुईस के न‍ियम के तहत 4 रन से आगे था. ऐसे में भारतीय टीम को 4 रन से जीत मिल गई. जानें मैच में क्या-क्या हुआ…

भारतीय गेंदबाजों ने बरपाया कहर

भारतीय टीम के गेंदबाजों ने दूसरे वनडे न्यूजीलैंड पर खूब कहर बरपाया. भारत की घातक गेंदबाजी के सामने कीवी टीम 41 ओवर में सिर्फ 134 रन के स्कोर पर ढेर हो गई. भारत की ओर से 26 साल के तेज गेंदबाज गूरनूर बरार ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटकाए. उनके अलावा आकिब नबी, अंशुल कंबोज और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए. आकिब नबी के अलावा बाकी गेंदबाजों की इकॉनमी 4 से कम की रही. आकिब नबी ने 7 ओवर में 31 रन खर्च करके 2 विकेट लिए. वहीं, कंबोज ने 8 ओवर में 25 और अक्षर ने 9 ओवर में 28 रन दिए.

न्यूजीलैंड की खराब बल्लेबाजी

इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने एक बार फिर निराशाजनक प्रदर्शन किया. अपने घर में खेल रहे कीवी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने बेबस दिखाई दिए. न्यूजीलैंड ने शून्य के स्कोर पर पहला विकेट खो दिया था, जिसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा. हालांकि बीच में डेरिल मिचेल और कप्तान मिचेल सैंटनर ने मिलकर पारी को संभाला. उन दोनों के बीच 59 रन साझेदारी हुई. डेरिल मिचेल 104 गेंद पर 55 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, कप्तान मिचेल सैंटनर ने 31 रन बनाए, जबकि हेनरी निकल्स के बल्ले से 11 रन आए. इसके अलावा कोई दूसरा बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाया. इसके चलते न्यूजीलैंड की टीम भारत को सिर्फ 135 रन का छोटा टारगेट ही दे पाई.

भारत को कैसे मिली जीत?

इस मुकाबले में 135 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही. भारतीय कप्तान शुभमन गिल बिना खाता खोले ही आउट हो गए. इसके बाद विराट कोहली भी 7 रन बनाकर आउट हुए. उनके अलावा अक्षर पटेल ने भी 7 रन बनाए, जबकि श्रेयस अय्यर ने 30 रन और नमन धीर ने 12 रनों की पारी खेली. वहीं, केएल राहुल 38 गेंद पर 26 रन बनाकर नाबाद रहे. भारतीय टीम ने 26 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 113 रन बना लिए थे. हालांकि बारिश की वजह से आगे का खेल नहीं हो पाया है, लेकिन भारतीय टीम DLS नियम के तहत 4 रन आगे थी. ऐसे में भारतीय टीम को 4 रन से विजेता घोषित किया गया.