IND vs NZ 2nd ODI: टीम इंडिया ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग, मोहम्मद सिराज फिर हुए इग्नोर, किसे मिला मौका?

IND vs NZ 2nd ODI Playing XI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मैच वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेला जा रहा है. बारिश की वजह से आधे घंटे देरी से टॉस शुरू हुआ. भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे टॉस होने वाला था, लेकिन बारिश की वजह से 8:05 बजे टॉस किया गया. इस मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारतीय कप्तान ने मेजबान टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है. शुभमन गिल ने टॉस के दौरान टीम कॉम्बिनेशन के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि इस मुकाबले में भी वो उसी प्लेइंग-11 के साथ उतर रहे हैं, जिसके साथ वो पिछले मैच में खेले थे. देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11…

मोहम्मद सिराज को क्यों नहीं मिला मौका?

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में भी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) को मौका नहीं दिया गया है. उन्हें पहले वनडे से भी बाहर किया गया था, जिसके बाद उम्मीद थी कि वो इस मुकाबले में वापसी करेंगे. हालांकि दूसरे वनडे में भारतीय टीम उसी कॉम्बिनेशन के साथ मैदान पर उतरी. भारतीय टीम के गेंदबाजों ने ऑकलैंड में खेले गए पहले वनडे में बेहतरीन प्रदर्शन किया था. भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड की टीम को सिर्फ 185 रन के स्कोर पर ढेर कर दिया था. अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए थे, जबकि गूरनूर बरार ने 3 विकेट और अंशुल कंबोज ने 2 विकेट लिए थे.

#TeamIndia have won the toss and elect to bowl first in the 2nd ODI at Hnry Stadium, Wellington. Same XI as the first game for 🇮🇳 Live – https://t.co/pxZRYf6dYV #NZvIND https://t.co/6D0MpgXuZh — BCCI (@BCCI) November 7, 2026

47-47 ओवर का होगा मैच

भारत-न्यूजीलैंड (IND vs NZ) का दूसरा वनडे मैच वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेला जा रहा है. बारिश की वजह से इस मैच मुकाबले में ओवरों में कटौती की गई है. यह मुकाबला 47-47 ओवर का खेला जाएगा. दरअसल, मैच शुरू होने से पहले बारिश हो रही थी, जिसके चलते टॉस में 35 मिनट की देरी हुई. इसकी वजह से ओवरों में कटौती हुई.

दूसरे वनडे में भारत-न्यूजीलैंड की प्लेइंग-11

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी/मोहम्मद सिराज, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह.

न्यूजीलैंड: विल यंग, ​​टिम सीफर्ट, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिशेल, टॉम लैथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर.