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IND vs NZ: मोहम्मद सिराज की वापसी, इस धुरंधर का कटेगा पत्ता! दूसरे वनडे में बदलेगी भारत की प्लेइंग XI

IND vs NZ 2nd ODI Playing XI: ऑकलैंड वनडे में भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरी थी. हालांकि उसमें मोहम्मद सिराज का नाम नहीं था. इसको लेकर कई लोगों ने सवाल भी उठाए थे, लेकिन उनके न खेलने के पीछे बड़ी वजह थी. अब दूसरे वनडे में उनकी वापसी की उम्मीद लगाई जा रही है.

By: Ankush Upadhayay | Published: November 5, 2026 4:09:26 PM IST

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में सिराज की होगी वापसी!
न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में सिराज की होगी वापसी!


IND vs NZ 2nd ODI Playing XI: भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में जीत हासिल कर सीरीज की धमाकेदार शुरुआत की. ऑकलैंड में खेले गए पहले वनडे में टीम इंडिया ने मेजबान को 5 विकेट से हराया. भारतीय टीम के गेंदबाजों ने बिना ज्यादा अनुभव के शानदार प्रदर्शन किया. अब सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला 7 नवंबर (शनिवार) को खेला जाएगा. यह मुकाबला वेलिंगटन के स्काई स्टेडियम में होगा. इस मैच में शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम प्लेइंग-11 में कुछ बदलाव के साथ मैदान पर उतर सकती है.

पहले वनडे में जीत के बावजूद हेड कोच गौतम गंभीर प्लेइंग-11 में बदलाव कर सकते हैं. इस मुकाबले में भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) को मौका दिया जा सकता है. मोहम्मद सिराज को पहले वनडे से बाहर रखा गया था, लेकिन अब उनकी वापसी हो सकती है. जानें किसका कटेगा पत्ता…

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किसकी जगह सिराज को मिलेगा मौका?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 7 नवंबर को दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा. इस मुकाबले में मोहम्मद सिराज को मौका दिया जा सकता है. वह मौजूदा वनडे टीम के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज हैं. मोहम्मद सिराज इंडिया-ए के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेल रहे थे, तो 3 नवंबर को खत्म हुआ था. इसके अगले ही दिन यानी 4 नवंबर को भारत-न्यूजीलैंड का पहला मैच था. ऐसे में सिराज को पहले वनडे से आराम दिया गया था. अब दूसरे वनडे में उनकी वापसी होने जा रही है.

अगर मोहम्मद सिराज की वापसी होती है, तो आकिब नबी का पत्ता कट जाएगा. आकिब नबी ने 4 नवंबर को पहला वनडे मैच खेला था, लेकिन एक भी विकेट ले पाए. उन्होंने 6 ओवर में 5.5 की इकॉनमी से 33 रन खर्च किए थे. उस मैच में तेज गेंदबाजों को पिच से मदद मिल रही थी, लेकिन वो उसका फायदा नहीं उठा पाए. ऐसे में उन्हें अगले वनडे मैच से बाहर किया जा सकता है.

दूसरे वनडे में भारत की संभावित प्लेइंग-11

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और गुरनूर बरार.

पहले वनडे मैच में क्या-क्या हुआ?

मैच की बात करें, तो भारतीय टीम ने ऑकलैंड में खेले गए पहले वनडे में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हरा दिया. बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में भारत को 32 ओवर में 143 रन का टारगेट मिला था. विराट कोहली के 51 गेंद पर 74 रनों की पारी के दम पर भारत ने इस टारगेट को आसानी से चेज कर लिया. कोहली के अलावा भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने 37 रन बनाए. वहीं, गेंदबाजी की बात करें, तो अर्शदीप सिंह से 4 विकेट चटकाए, जबकि गूरनूर बरार को 3 विकेट मिले. इसके अलावा अंशुल कंबोज ने भी इस धारदार गेंदबाजी से 2 विकेट हासिल किए. इसके दम पर भारतीय टीम ने आसानी से इस मैच को जीत लिया.

Tags: ind vs nzIndia vs New ZealandMohammed Siraj
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