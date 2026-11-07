IND vs NZ: भारत-न्यूजीलैंड का दूसरा वनडे होगा रद्द! वेलिंगटन में लगातार बरस रहे बादल, क्या है ताजा मौसम अपडेट?

IND vs NZ 2nd ODI Weather Update: भारत-न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच होने वाले दूसरे वनडे पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है. यह मुकाबला वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में स्थानीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से खेला जाना है. हालांकि मैच शुरू होने से पहले ही वेलिंगटन में बारिश शुरू हो गई है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक्स पर ताजा अपडेट शेयर करते हुए बताया कि वेलिंगटन में अभी बारिश हो रही है, जिसके चलते मैच शुरू होने में देरी हो सकती है. हालांकि ताजा अपडेट आई है कि बारिश बंद हो गई है, लेकिन आउटफील्ड गीला होने के कारण टॉस में थोड़ी देरी है.

वहीं, वेलिंगटन के मौसम रिपोर्ट को देखें, तो आज 7 नवंबर को पूरे दिन वेलिंगटन में बारिश होने की संभावना है. हालांकि बीच में कुछ समय के लिए बारिश रुक भी सकती है, लेकिन पूरा मैच होने की काफी कम संभावना है. बारिश की वजह से मैच का पूरा मजा किरकिरा हो सकता है. देखें वेलिंगटन की ताजा वेदर रिपोर्ट…

वेलिंगटन में आज कैसा रहेगा मौसम?

ताजा मौसम रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार यानी आज वेलिंगटन में तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. वहीं, दिन के समय बारिश होने की संभावना 60 फीसदी है. सुबह से ही वेलिंगटन में बादल छाए हुए हैं. दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच बारिश होने की ज्यादा संभावना है. स्थानीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से ही मैच शुरू होने वाला है, जिसके लिए आधे घंटे पहले टॉस होना था. हालांकि बारिश की वजह से टॉस में देरी हो रही है.

फिलहाल वेलिंगटन में बारिश थम गई है. थोड़ी देर बाद टॉस हो सकता है, जिसके बाद मैच शुरू होगा. इसके बाद शाम तक बारिश होने की कम संभावना है, लेकिन बारिश मैच के बीच में खलल डाल सकती है.

पहले मैच में बारिश ने डाला था खलल

भारत-न्यूजीलैंड के पहले वनडे मैच में भी बारिश ने खलल डाला था. पिछला मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला गया था, जहां पर बारिश होने की वजह से मैच देरी से शुरू हुआ था. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 185 रन बनाए थे. इसके जवाब में जब टीम इंडिया मैच की दूसरी पारी में टारगेट चेज करने उतरी, तो थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई. बारिश की वजह से मैच को 2 बार रोकना पड़ा. इसके चलते ओवरों में कटौती की गई.

पहले भारत को 40 ओवर में 167 रन का टारगेट दिया गया था. फिर दूसरी बार बारिश होने पर भारत को 32 ओवर में 143 रन का टारगेट दिया गया. आखिरकार बारिश से प्रभावित मैच में भारतीय टीम ने 5 विकेट से मैच जीत लिया. भारत की ओर से विराट कोहली ने 51 गेंद पर 74 रनों की पारी खेली. उनके अलावा कप्तान शुभमन गिल ने भी 37 रन बनाए. वहीं, गेंदबाजों में अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट लिए, जबकि गुरनूर बरार ने 3 और अंशुल कंबोज ने 2 विकेट चटकाए.