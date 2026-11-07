IND vs NZ LIVE Streaming: भारत-न्यूजीलैंड का दूसरा वनडे आज, FREE में कहां देखें लाइव, कितने बजे शुरू होगा मैच?

IND vs NZ 2nd ODI Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज के पहले वनडे में भारतीय टीम ने 5 विकेट से जीत दर्ज की थी. अब सीरीज का दूसरा वनडे शनिवार यानी 7 नवंबर को खेला जाना है. यह मुकाबला वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा. शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया इस मुकाबले में जीत हासिल कर सीरीज में 2-0 की मजबूत बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी.

वहीं, मेजबान टीम भी दूसरे वनडे में पलटवार करना चाहेगी. इसका मतलब है कि फैंस को दूसरे वनडे में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. इस मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली भी खेलते नजर आएंगे. ऐसे में फैंस इस मैच को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे. हालांकि कुछ लोगों को मैच की लाइव स्ट्रीमिंग और टाइमिंग को लेकर कंफ्यूजन है. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत-न्यूजीलैंड का दूसरा वनडे कब-कहां खेला जाएगा. इसके अलावा आप इस मैच को फ्री में कहां देख सकेंगे? जानें पूरी डिटेल्स…

कब-कहां खेला जाएगा दूसरा वनडे?

भारत-न्यूजीलैंड का दूसरा वनडे मैच 7 नवंबर यानी शनिवार को खेला जाएगा. यह मुकाबला वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में होगा, जो भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा. इसके लिए मैच से आधे घंटे पहले यानी 7 बजे टॉस किया जाएगा. फैंस को इस मुकाबले को देखने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ेगा. फैंस को एक बार फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. पहले वनडे में विराट कोहली ने तूफानी अर्धशतक लगाया था. हालांकि रोहित शर्म डक पर आउट हो गए थे.

टीवी पर कहां देखें लाइव?

अगर आप भारत बनाम न्यूजीलैंड का दूसरा वनडे देखना चाहते हैं, तो सोनी स्पोर्ट्स के टीवी चैनल पर इसका मजा ले सकते हैं. भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के सभी मैचों का टेलीकास्ट किया जा रहा है. वहीं, अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर दूसरा वनडे मैच देखना चाहते हैं, तो सोनी लिव (SonyLiv) पर मुकाबला का लुत्फ उठा सकते हैं. यहां पर भारत-न्यूजीलैंड के दूसरे वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. हालांकि इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा.

FREE में कैसे देखें लाइव?

अगर आप फ्री में भारत-न्यूजीलैंड का दूसरा वनडे मैच देखना चाहते हैं, तो इसका भी जुगाड़ है. दरअसल, भारत में इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट DD Sports पर भी उपलब्ध रहेगा. यहां पर आप फ्री में मुकाबला का मजा ले सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपके पास डीडी फ्री डिश का कनेक्शन होना जरूरी है.

दूसरे वनडे के लिए संभावित प्लेइंग-11

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी/मोहम्मद सिराज, गुरनूर बरार, अर्शदीप सिंह.

न्यूजीलैंड: टिम सीफर्ट, विल यंग, ​​हेनरी निकोल्स, डेरिल मिशेल, टॉम लैथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, जैकब डफी/मैट हेनरी, ब्लेयर टिकनर.