IND vs NZ: कान में उंगली, आसमान की ओर इशारा… 4 विकेट लेने वाले गूरनूर बरार ने क्यों किया ऐसा सेलिब्रेशन?

IND vs NZ, Gurnoor Brar Celebration: भारतीय टीम के गेंदबाजों ने शनिवार को दूसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया. इस मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही कसी हुई गेंदबाजी की और कीवी बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा. इसके चलते भारत ने मेजबान टीम को सिर्फ 134 रन के स्कोर पर ऑलआउट कर दिया. भारत की ओर से 26 साल के गूरनूर बरार (Gurnoor Brar) ने घातक गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 4 विकेट हासिल किए.

उन्होंने कीवी बल्लेबाज टॉम लैथम और ग्लेन फिलिप्स को एक ही ओवर में अपना शिकार बनाया. इसके बाद गूरनूर ने कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर और नाथन स्मिथ को अभी अपना शिकार बनाया. जहां एक ओर गुरनूर बरार ने अपनी घातक गेंदबाजी से न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया, तो दूसरी ओर उनके सेलिब्रेशन ने भी फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा.

गुरनूर बरार का अनोखा सेलिब्रेशन

जब गूरनूर बरार ने एक ही ओवर में टॉम लैथम और ग्लेन फिलिप्स को आउट किया, तो उन्होंने खास तरीके से जश्न मनाया. उन्होंने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और फिर आसमान की ओर देखा. वहीं, दूसरे हाथ से कान के पास अपनी उंगली ले गए. उनके इस सेलिब्रेशन (Gurnoor Brar Celebration) का भी वीडियो सामने आया है. अब फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर गूरनूर के इस सेलिब्रेशन का क्या मतलब है? आइए समझते हैं कि उनके सेलिब्रेशन का मतलब…

2️⃣ jhatke ek saath! Gurnoor bowls a stunning double-wicket maiden! 👏🤩 Watch #NZvIND 2nd ODI LIVE now on #SonySportsNetwork & #SonyLIV! https://t.co/I2chCfTZeV — Sony LIV (@SonyLIV) November 7, 2026







गूरनूर के सेलिब्रेशन का क्या मतलब?

गूरनूर बरार ने अपने अनोखे सेलिब्रेशन को लेकर कोई बयान तो नहीं दिया है. हालांकि अगर उनके सेलिब्रेशन को देखें, तो पता चलता है कि वह अपने ट्रोलर्स को जवाब दे रहे हैं. दरअसल, वह अपने कान पर उंगली रखते हैं, जो बाहरी शोर को नजरअंदाज करके प्रदर्शन से जवाब देने का संकेत है. वहीं, आसमान की ओर देखकर इशारा करने का मतलब हो सकता है कि वह भगवान को शुक्रिया कहते हुए आभार व्यक्त करते हैं.

मैच का क्या हाल?

मैच की बात करें, तो भारतीय टीम ने दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड को सिर्फ 41 ओवर में सिर्फ 134 रन के स्कोर पर ढेर कर दिया. न्यूजीलैंड की ओर से सिर्फ डेरिल मिचेल ही बड़ी पारी खेल पाए. उन्होंने 104 गेंद पर 55 रनों की पारी खेली. उनके अलावा कप्तान मिचेल सैंटनर ने 31 और हेनरी निकल्स ने 11 रन बनाए. इनके अलावा कोई दूसरा बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाया. इसके चलते न्यूजीलैंड की टीम भारत को सिर्फ 135 रन का ही टारगेट दे पाई. भारत की ओर से गूरनूर बरार ने 4 विकेट लिए, जबकि आकिब नबी, अंशुल कंबोज और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए.