IND vs NZ: FREE में कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड का दूसरा वनडे, किस TV चैनल पर होगा LIVE? जानें सबकुछ

IND vs NZ 2nd ODI Live Streaming: भारत-न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच जारी 5 मैचों की वनडे सीरीज की दूसरा मुकाबला 7 नवंबर को खेला जाएगा. यह मुकाबला वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय टीम पहले ही इस सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है. अब शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम दूसरे वनडे में जीत हासिल कर सीरीज में 2-0 से बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी. वहीं, मेजबान टीम सीरीज में वापसी करते टीम इंडिया पर पलटवार करना चाहेगी.

ऐसे में फैंस को भारत-न्यूजीलैंड के बीच एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा. हालांकि अभी भी काफी लोग कंफ्यूज हैं कि भारत-न्यूजीलैंड का दूसरा वनडे मैच कितने बजे और कहां खेला जाएगा? इसके अलावा आप इस मैच को बिना कोई पैसा खर्च किए कैसे देख सकते हैं? जानें इन सभी सवालों का जवाब…

कब-कहां खेला जाएगा दूसरा वनडे?

भारत-न्यूजीलैंड (IND vs NZ Live Streaming) का दूसरा वनडे मैच शनिवार यानी 7 नवंबर को खेला जाएगा. यह मुकाबला वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में होगा, जो भारतीय सनयानुसार सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा. इसके लिए मैच से आधे घंटे पहले यानी 7 बजे टॉस किया जाएगा. इसका मतलब है कि फैंस को यह मैच देखने के लिए सुबह जल्दी उठना होगा. इस मुकाबले में एक बार फिर फैंस की नजरें रोहित शर्मा और विराट कोहली पर टिकी होंगी.

टीवी पर कहां देखें लाइव?

अगर आप भारत बनाम न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) का दूसरा वनडे देखना चाहते हैं, तो सोनी स्पोर्ट्स के टीवी चैनल पर इसका मजा ले सकते हैं. भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के सभी मैचों का टेलीकास्ट किया जा रहा है. वहीं, अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर दूसरा वनडे मैच देखना चाहते हैं, तो सोनी लिव (SonyLiv) पर मुकाबला का लुत्फ उठा सकते हैं. यहां पर भारत-न्यूजीलैंड के दूसरे वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. हालांकि इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन खरीदना होगा.

FREE में कैसे देखें लाइव?

अगर आप फ्री में भारत-न्यूजीलैंड का दूसरा वनडे मैच देखना चाहते हैं, तो इसका भी जुगाड़ है. दरअसल, भारत में इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट DD Sports पर भी उपलब्ध रहेगा. यहां पर आप फ्री में मुकाबला का मजा ले सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपके पास डीडी फ्री डिश का कनेक्शन होना जरूरी है.

दोनों टीमों का स्क्वाड

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर बरार, अर्शदीप सिंह, रुतुराज गायकवाड़, मोहम्मद सिराज, ईशान किशन, कुलदीप यादव.

न्यूजीलैंड: विल यंग, ​​टिम सीफर्ट, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, टॉम लैथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जेमीसन, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर, निक केली, मैथ्यू फिशर, माइकल ब्रेसवेल, मैट हेनरी.