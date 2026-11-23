IND VS NZ, WTC Points Table: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस टेस्ट में भारतीय टीम ने मजबूत बढ़त बना ली है. न्यूजीलैंड अपनी दूसरी पारी खेल रही है, जिसमें 5 विकेट खोकर 181 रन बनाए हैं. हालांकि अभी न्यूजीलैंड की टीम भारत से 171 रनों से पीछे है. ऐसे में यहां से न्यूजीलैंड का जीतना तो नामुमकिन जैसा है. भारत को इस मुकाबले में जीत के लिए सिर्फ 5 विकेट की जरूरत है. ऐसे में भारतीय टीम की जीत पक्की मानी जा रही है. अगर भारत इस मुकाबले में जीतता है, तो WTC प्वाइंट्स टेबल में बड़ा फायदा होगा. वहीं, अगर मैच ड्रॉ होता है, तो टीम इंडिया को नुकसान झेलना पड़ सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि मैच जीतने या ड्रॉ होने पर भारत को WTC में कितना फायदा या नुकसान होगा?

जीतने पर भारत को कितना फायदा?

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 के प्वाइंट्स टेबल में भारतीय टीम अभी चौथे नंबर पर है. भारतीय टीम ने मौजूदा WTC साइकिल में अभी तक 11 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें भारत को जीत 5 जीत और 4 हार मिली है. वहीं, 2 मैच ड्रॉ हुए हैं. फिलहाल भारत का जीत प्रतिशत (PCT) 51.52 फीसदी है, जबकि 68 अंक हैं. अगर भारत को वेलिंगटन टेस्ट में जीत मिलती है, तो भी भारतीय टीम प्वाइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर ही बनी रहेगी. हालांकि भारतीय टीम के प्वाइंट्स और जीत प्रतिशत (PCT) में बढ़ोत्तरी होगी. अगर भारत वेलिंगटन टेस्ट जीतता है, तो भारतीय टीम को 12 अंक मिलेंगे, जिससे टीम इंडिया के कुल अंक 80 हो जाएंगे. वहीं, भारतीय टीम का जीत प्रतिशत (PCT) बढ़कर 55.56 फीसदी हो जाएगा.

ड्रॉ होने पर क्या होगा?

अगर वेलिंगटन टेस्ट मैच ड्रॉ होता है, तो भारतीय टीम को नुकसान झेलना पड़ेगा. जीतने पर 12 अंक मिलते, लेकिन ड्रॉ होने पर भारत को सिर्फ 4 अंक मिलेंगे. वहीं, भारतीय टीम का जीत प्रतिशत 51.52 फीसदी से गिरकर 50.00 फीसदी पर आ जाएगा. इससे भारत के लिए WTC फाइनल की राह मुश्किल हो जाएगी. इस मुकाबले के ड्रॉ होने पर भारत को 4 अंक मिलेंगे, जिससे 12 टेस्ट के बाद कुल अंक 68 से बढ़कर 72 हो जाएंगे.

न्यूजीलैंड को कितना नुकसान?

अगर मैच ड्रॉ होता है, तो न्यूजीलैंड को 4 अंक मिलेंगे. इससे न्यूजीलैंड के कुल अंक 52 से बढ़कर 56 (84 में से) हो जाएंगे, लेकिन उनका जीत प्रतिशत (PCT) 72.22 फीसदी से गिरकर 66.67 फीसदी पर पहुंच जाएगा.