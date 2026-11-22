Team India World Record: भारतीय टीम ने वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी पहले टेस्ट मैच में इतिहास रच दिया है. भारत ने पहली पारी में 720 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया है. केएल राहुल (136) और ऋषभ पंत (128) की शतकीय पारियों के दम पर भारत ने पहली पारी में 720/9 के स्कोर पर पारी घोषित की. इसके दम पर भारतीय टीम ने 352 रनों की लीड हासिल की. यह टीम इंडिया का किसी SENA (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) नेशन में सबसे बड़ा स्कोर है. इस पारी में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया. दरअसल, भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जो पिछले 150 साल के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ.

टीम इंडिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी पारी में शुरुआती 7 विकेट के लिए 50 या इससे ज्यादा रन की साझेदारियां हुई हों. भारतीय बल्लेबाजों ने इस अनोखे कारनामे को कर दिखाया है. मैच की दूसरी पारी में भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के बीच 130 रनों की साझेदारी हुई. इसके बाद दूसरे विकेट के लिए देवदत्त पडिक्कल और केएल राहुल ने 165 रनों की साझेदारी की.

फिर शुभमन गिल और केएल राहुल ने तीसरे विकेट के लिए 91 रन की पार्टनरशिप की. इसके बाद चौथे विकेट के लिए ऋषभ पंत और शुभमन गिल के बीच 100 रनों की साझेदारी हुई. फिर पांचवें विकेट के लिए अंशुल कंबोज और ऋषभ पंत ने मिलकर 68 रन जोड़े. इसके बाद छठे विकेट के लिए ध्रुव जुरेल और पंत के बीच 75 रन की पार्टनरशिप हुई. आखिर में वाशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरेल ने सातवें विकेट के लिए 54 रन की साझेदारी की.

भारत ने तोड़ा वेस्टइंडीज का रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज का रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया. दरअसल, भारत ने अपनी पहली पारी 720/9 के स्कोर पर घोषित की. यह न्यूजीलैंड में किसी टेस्ट मैच में एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर है. इसी के साथ भारत ने वेस्टइंडीज को पीछे छोड़ दिया है. वेस्टइंडीज ने साल 1995 में वेलिंगटन के ही मैदान पर 660/5 के स्कोर पर पारी घोषित की थी. अब यह रिकॉर्ड भारतीय टीम के नाम दर्ज हो गया है. इतना ही नहीं, यह न्यूजीलैंड में बना किसी भी टीम का सबसे बड़ा स्कोर भी है. इससे पहले साल 2019 में हैमिल्टन में बांग्लादेश के खिलाफ न्यूजीलैंड (मेजबान टीम) ने 715/6d का स्कोर बनाया था.

भारत के टेस्ट में सबसे बड़े टोटल

यह भारतीय टीम का टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में तीसरा सबसे बड़ा टोटल है. हालांकि यह SENA देशों में भारत का पारी में सबसे बड़ा स्कोर है. वहीं, ओवरऑल देखें, तो भारत ने एक पारी में सबसे ज्यादा रन इंग्लैंड के खिलाफ साल 2016 में चेन्नई के मैदान पर बनाए थे. भारत ने उस मुकाबले में 759/7 के स्कोर पर पारी घोषित की थी.

759/7d बनाम इंग्लैंड, चेन्नई, 2016

726/9d बनाम श्रीलंका, ब्रेबोर्न, 2009

720/9d बनाम न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2026

707 बनाम श्रीलंका, कोलंबो (SSC), 2010

705/7d बनाम ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, 2004

मैच का क्या हाल?

मैच की बात करें, तो भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड पर शिकंजा कस लिया है. भारत ने पहली पारी के बाद न्यूजीलैंड पर 352 रनों की बढ़त बना ली है. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 368 रन बनाए थे. इसके जवाब में भारत ने 720/9 रन के स्कोर पर पारी घोषित की. भारत की ओर से केएल राहुल ने 136 रन बनाए, जबकि ऋषभ पंत ने 128 रनों की पारी खेली. वहीं, कप्तान शुभमन गिल ने 98 रन बनाए, जबकि यशस्वी जायसवाल ने 85 और देवदत्त पडिक्कल ने 80 रनों की पारी खेली. अब ध्रुव जुरेल ने भी अर्धशतक लगा दिया है. इसके अलावा ध्रुव जुरेल ने 78 रन बनाए, जबकि अंशुल कंबोज ने 38 और वाशिंगटन सुंदर ने 24 रनों का योगदान दिया. इसके दम पर भारत ने न्यूजीलैंड पर 352 रनों की बढ़त हासिल की. फिलहाल न्यूजीलैंड की टीम अपनी दूसरी पारी खेलने उतरी है.